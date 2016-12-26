Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности
    Фото: TVC21 Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент ...
    50
    Игорь Додон выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой
    Президент Республики Молдова выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, ...
    94
    Самолёт Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море
    Самолёт Минобороны Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Чёрном море. ...
    57
    Владимир Плахотнюк возглавил Демократическую партию Молдовы
    Фото: TVC21 Владимир Плахотнюк избран председателем Демпартии. Решение об этом единогласно в ходе открытого голосования ...
    421
    Юнкер: теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу
    Теракт в Берлине не должен закрыть беженцам путь в Европу, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.   ...
    87
    Ле Пен: перемещения берлинского террориста по Европе свидетельствуют о катастрофе Шенгена
    Перемещения предполагаемого берлинского террориста Аниса Амри, который сумел беспрепятственно попасть из Берлина в ...
    95
    Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном
    Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом Рогозин написал ...
    201
    Тапиола: ЕС обязался всецело помогать Молдове
    Фото: TVC21 Пиркка Тапиола направил послание СМИ. Чиновник заверяет в том, что ЕС обязался всецело помогать Молдове и ...
    231
    Вооруженные силы Украины заявили о готовности прекратить огонь в Донбассе с 24 декабря
    "Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения контактной группы", - сказал Мотузяник, имея в ...
    191
    Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации Игоря Додона
    На церемонии инаугурации избранного президента молдавского государства Игоря Додона ожидается большое количество ...
    206

    • Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности

    26.12.2016 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент страны Петр Лучинский.

    Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию ЛIГА.net после киевского Балто-Черноморского форума.

    Журналист поинтересовался у Петра Лучинского, как он оценивает проведенный в Гагаузии в 2014 году референдум, и может ли автономия быть потенциальным источником нестабильности.

    На этот вопрос экс-президент Молдовы ответил отрицательно, подчеркнув, что «это больше раздутая проблема». При этом Лучинский назвал «неправдой», «когда говорят, что гагаузов обижают». 

    «Есть у них и музеи, и университеты, все, что хотят», - добавил политик.
    Петр Лучинский так же заметил, что румынской угрозы не стоит бояться.

    «У нас были два кандидата на выборах президента с унионистской программой. Один - Гимпу, он возглавляет Либеральную партию, и он набрал 1,8% голосов. Другая, Анна Гуцу, которая еще более ярая - 0,17%. Поэтому я не вижу, как эти ребята могут на что-то сильно повлиять в политике Молдовы. Но нужно иметь в виду, что отношения Молдовы и Румынии специфичны - у молдаван и румын одни корни. Нужно с Румынией вместе дороги строить. В гуманитарной сфере нужно широкое сотрудничество. Румыния много помогает сейчас: ремонт театров, детских садов, другие проекты в культурной сфере. И отношения должны быть братские, когда каждый брат в своем доме. Румыния должна снять этот напор на счет объединения», - заключил политик.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca