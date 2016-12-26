Петр Лучинский о референдуме 2014 года: Гагаузия не может стать источником нестабильности

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Гагаузия не может стать в Молдове источником нестабильности. Такого мнения придерживается второй президент страны Петр Лучинский.

Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию ЛIГА.net после киевского Балто-Черноморского форума.

Журналист поинтересовался у Петра Лучинского, как он оценивает проведенный в Гагаузии в 2014 году референдум, и может ли автономия быть потенциальным источником нестабильности.



На этот вопрос экс-президент Молдовы ответил отрицательно, подчеркнув, что «это больше раздутая проблема». При этом Лучинский назвал «неправдой», «когда говорят, что гагаузов обижают».



«Есть у них и музеи, и университеты, все, что хотят», - добавил политик.

Петр Лучинский так же заметил, что румынской угрозы не стоит бояться.



«У нас были два кандидата на выборах президента с унионистской программой. Один - Гимпу, он возглавляет Либеральную партию, и он набрал 1,8% голосов. Другая, Анна Гуцу, которая еще более ярая - 0,17%. Поэтому я не вижу, как эти ребята могут на что-то сильно повлиять в политике Молдовы. Но нужно иметь в виду, что отношения Молдовы и Румынии специфичны - у молдаван и румын одни корни. Нужно с Румынией вместе дороги строить. В гуманитарной сфере нужно широкое сотрудничество. Румыния много помогает сейчас: ремонт театров, детских садов, другие проекты в культурной сфере. И отношения должны быть братские, когда каждый брат в своем доме. Румыния должна снять этот напор на счет объединения», - заключил политик.