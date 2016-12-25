Игорь Додон выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой

Президент Республики Молдова выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в результате которой погибли 92 человека.

- Большинство пассажиров упавшего самолета составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению Посольства Российской Федерации в Молдове. Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдовы скорбит вместе с вами, - написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Напомним, этим утром самолёт Минобороны Российской Федерации Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Чёрном море. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, выживших в районе крушения нет.

Вместе с российскими военными этим рейсом летели 64 музыканта ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ.