Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон выразил соболезнования России в связи с авиакатастрофой

    25.12.2016 13:21 TVC21 Новости - Политика
    Президент Республики Молдова выразил свои глубочайшие соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в результате которой погибли 92 человека.
    - Большинство пассажиров упавшего самолета составили музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова. До сих пор в памяти их великолепное выступление, которое они дали в Кишиневе в прошлом году по приглашению Посольства Российской Федерации в Молдове. Соболезнования родным и близким безвременно ушедших. Народ Молдовы скорбит вместе с вами, - написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети. 
    Напомним, этим утром самолёт Минобороны Российской Федерации Ту-154, направлявшийся из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, потерпел крушение в Чёрном море. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, выживших в районе крушения нет. 
    Вместе с российскими военными этим рейсом летели 64 музыканта ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ. 
     
     
     

       

       

       

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