Владимир Плахотнюк возглавил Демократическую партию Молдовы

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Владимир Плахотнюк избран председателем Демпартии. Решение об этом единогласно в ходе открытого голосования было принято на прошедшем VIII конгрессе формирования.

Он был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. На своем посту Плахотнюк займется главной, по его словам, реформой для страны — сменой менталитета молдавских граждан.

Он поблагодарил своего предшественника Марина Лупу, что оставил партию и ее трибуну абсолютно функциональной, и за уроки политической интеллигентности, которые Лупа преподал за семь лет управления партией. Также он поздравил всех с отличными результатами, которые партия добилась в этом году. Плахотнюк также рассказал о том, каким видит будущее развитие партии и страны. «Идея очень простая, самое лучшее — это быть рядом с людьми, партия должна быть среди людей, а не над ними. Это должно стать новой моделью работы партии на политической арене. Мы должны показывать только конкретные результаты и не устраивать шоу на телеканалах, — заявил Плахотнюк.

«Также нужно отказаться от геополитических ориентаций, чтобы не разделять граждан Молдовы. Одни говорят о прорусских, другие о проевропейцах, а где же молдаване, кто думает о них?» — недоумевал новый глава ДПМ, подчеркнув, что нужно ориентироваться на то, что происходит внутри страны, а не за ее пределами. Он добавил, что Демпартия будет партией с инициативой.