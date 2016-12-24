Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом Рогозин написал в своем твиттере.

«Четыре утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой», — написал Рогозин.

Он также добавил, что Игорь Додон принял приглашение президента Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.

«Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом. Мы также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, которая запланирована на 17 января. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами», — сказал Додон.

Он добавил, что в ходе переговоров в Москве намерен «обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России».