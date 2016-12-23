Тапиола: ЕС обязался всецело помогать Молдове

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Пиркка Тапиола направил послание СМИ. Чиновник заверяет в том, что ЕС обязался всецело помогать Молдове и поддерживать её на пути к реальным, осязаемым реформам, которые выведут страну на иной уровень развития.

„Правительство Республики Молдова получило от ЕС трансфер в размере 45,3 миллиона евро. Этот трансфер стал возможен благодаря программе МВФ, поскольку было выполнено то, что мы называем общими условиями для трансфера в рамках оказания бюджетной поддержки. Фактически это означает прозрачность бюджетного процесса, законодательную базу о банковском надзоре и другие условия, отражённые в программе МВФ. Тем самым, доверие было возвращено”, - заявил Пиркка Тапиола.

Европейский чиновник пояснил, что в результате переговоров Молдове удалось добиться утверждения Советом управляющих Международного валютного фонда 7 ноября этого года трёхлетней программы сотрудничества со страной. „С нашей точки зрения, этот результат свидетельствует о создании базы, что гарантирует возврат к макрофинансовой стабильности. Если детально рассмотреть как предыдущие действия, так и программу, то можно увидеть, что там присутствуют многие аспекты, касающиеся управления в банковском секторе, банковского надзора и полномочий Национального банка – эти проблемы предусмотрены в программе, и их необходимо решить, чтобы быть застрахованными от повторения событий, подобных тем, что имели место в банковском секторе в 2014 году”, - добавил Тапиола.

Глава Делегации ЕС отметил, что Европейский союз продолжит отслеживать выполнение программы МВФ, потому что для успеха будущих реформ, которые включены в данную программу, очень важно придерживаться верного пути. Пиркка Тапиола затронул и тему четырёх отраслевых программ бюджетной поддержки, в рамках которых Евросоюзом были переведены средства Кишинёву. Эти программы не новы, они были согласованы до 2014 года, так что речь идёт не о новых рамках бюджетной поддержки, а о возобновлении платежей по более старым программам, которые уже были запущены.

„В случае одной из программ, носящей название „Экономическое стимулирование в сельской местности”, мы фактически перевели последний платёж. Это была одна из тех программ бюджетной поддержки, которые показали наилучшие результаты, программа, в рамках которой, осмелюсь это утверждать, Республика Молдова ощутила наиболее осязаемые и крупные выгоды. За счёт последнего транша, переведённого для этого проекта, были покрыты расходы на строительство двух бизнес-инкубаторов, которые создали почти 200 новых предприятий”, - сообщил глава Делегации ЕС в Кишинёве.

Европейский чиновник коснулся и Программы PARE 1+1, являющейся одной из тех программ, платежи по которым удалось разблокировать. Другая программа связана с общим управлением государственными финансами в Молдове, она также известна как программа реформирования политики в области государственных финансов. Ещё одной программой, которая пользуется финансовой поддержкой Евросоюза, является ENPARD – программа для сельского хозяйства и развития сельских районов. Она предусматривает модернизацию животноводческих ферм, предприятий пищевой сферы и обеспечение соответствия требованиям к качеству и безопасности продуктов животного происхождения, предъявляемым в ЕС.

„Молдова обладает исключительным потенциалом в сельскохозяйственном секторе, но, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособной на рынке ЕС, она должна провести модернизацию и внедрить стандарты Евросоюза. Фермеры лично ощутят выгоды этой программы, а средства будут переведены им напрямую, через Национальное агентство по выплатам и поддержке сельского хозяйства. Последняя из программ касается сферы образования и профессиональной подготовки”, - пояснил европейский чиновник.

Как подчеркнул Пиркка Тапиола, одним из решений, принятых Евросоюзом после того, как стало известно о махинациях в банковской системе, было блокирование платежей в рамках бюджетной поддержки. Они представляют собой отраслевые платежи, связанные с рядом проводимых стране в отраслевых реформ. Но это и те платежи, условием осуществления которых должны быть не только конкретные отрасли, но и общие аспекты, особенно наличие макрофинансовой стабильности.