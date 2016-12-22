Канду: Налоговая амнистия не будет принята во втором чтении без экспертизы внешних партнеров

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Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании не будет принят в окончательном чтении без экспертизы со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и европейских структур. Заверения дал председатель парламента Андриан Канду.

Что касается быстроты принятия нескольких законов в последние дни полномочий президента Тимофти, Андриан Канду отметил, что не связывал бы принятие этих документов с последними днями полномочий президента, но больше связал бы их с предвыборной кампанией и выборами. „Мы спешим с точки зрения вступления в новый финансовый год. Хорошо иметь бюджет на следующий год в конце года. „Хорошо начинать бюджетный год с принятым бюджетом”, - подчеркнул спикер. „Есть налоговая политика, когда устанавливаются, например, акцизы, сборы, и было бы хорошо, чтобы закон вступил в силу с 1 января, так как и бизнесмены нуждаются в предсказуемости”, - сказал председатель парламента.



Коснувшись Закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании, Андриан Канду сказал, что он имеет две части. „Это налоговое стимулирование для поддержки предприятий, поощрения компаний, чтобы они расплатились с долгами, чтобы им были прощены штрафы или санкции, задержки. Но, в основном, относится к либерализации капитала. И ни для кого не секрет, что в Республике Молдова более 30% от Валового внутреннего продукта исходит от теневой экономики. И либерализация капитала является одним из инструментов”, - сказал глава парламента.



По его словам, международный опыт показывает, что это один из наиболее эффективных инструментов, с помощью которого удается перевести теневую экономику в законную. „Хочу отметить и сегодня, так же как я сделал в парламенте, что в законе четко указано, что все те, кто вовлекается в мошенничества, независимо в банковской сфере, в экономической преступной деятельности, отмывание денег, финансирование терроризма, не будут иметь никаких поблажек, и в их адрес не будет применяться закон, они не будут избавлены от ответственности”, - отметил глава законодательного органа.



Андриан Канду считает, что граждане должны понимать, что закон призван привести теневую экономику в нормальное русло, чтобы увеличить налогооблагаемую базу и иметь налоги и поступления в бюджет.