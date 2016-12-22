Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Вооруженные силы Украины заявили о готовности прекратить огонь в Донбассе с 24 декабря
    "Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения контактной группы", - сказал Мотузяник, имея в ...
    4
    Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации Игоря Додона
    На церемонии инаугурации избранного президента молдавского государства Игоря Додона ожидается большое количество ...
    27
    Канду: Налоговая амнистия не будет принята во втором чтении без экспертизы внешних партнеров
    Фото: TVC21 Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании не будет принят в окончательном чтении без экспертизы ...
    83
    Ле Пен пообещала референдум по выходу из ЕС в случае победы на выборах
    Референдум о выходе Франции из Евросоюза будет организован в течение полугода в случае победы на президентских ...
    36
    Бэсеску: возможно, что гражданство РМ у меня отзовут
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью румынским СМИ стал сомневаться в том, что сможет и дальше оставаться ...
    81
    СИБ переходит под парламентский контроль
    Парламентская комиссия по нацбезопасности, обороне и общественному порядку будет осуществлять парламентский контроль ...
    78
    Ирина Влах запросила об экстренной встрече c иностранными послами
    Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась с просьбой об экстренной встрече к главам дипломатических миссий РФ, ...
    91
    Тимофти отказался смещать Шалару с должности министра
    Фото: TVC21 Об этом заявил глава Президентского Кабинета Ион Пэдурару. ...
    162
    Молдова рассчитывает продлить контракт с «Газпромом» на 3 года
    До конца года у Молдовы будут контракты с «Газпромом» на поставки и транзит голубого топлива, сообщил на пресс-конференции ...
    200
    Додон выступит на митинге перед инаугурацией
    Фото: TVC21 По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед ...
    184

    • Канду: Налоговая амнистия не будет принята во втором чтении без экспертизы внешних партнеров

    22.12.2016 12:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании не будет принят в окончательном чтении без экспертизы со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка и европейских структур. Заверения дал председатель парламента Андриан Канду.

    Что касается быстроты принятия нескольких законов в последние дни полномочий президента Тимофти, Андриан Канду отметил, что не связывал бы принятие этих документов с последними днями полномочий президента, но больше связал бы их с предвыборной кампанией и выборами. „Мы спешим с точки зрения вступления в новый финансовый год. Хорошо иметь бюджет на следующий год в конце года. „Хорошо начинать бюджетный год с принятым бюджетом”, - подчеркнул спикер. „Есть налоговая политика, когда устанавливаются, например, акцизы, сборы, и было бы хорошо, чтобы закон вступил в силу с 1 января, так как и бизнесмены нуждаются в предсказуемости”, - сказал председатель парламента.

    Коснувшись Закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании, Андриан Канду сказал, что он имеет две части. „Это налоговое стимулирование для поддержки предприятий, поощрения компаний, чтобы они расплатились с долгами, чтобы им были прощены штрафы или санкции, задержки. Но, в основном, относится к либерализации капитала. И ни для кого не секрет, что в Республике Молдова более 30% от Валового внутреннего продукта исходит от теневой экономики. И либерализация капитала является одним из инструментов”, - сказал глава парламента.

    По его словам, международный опыт показывает, что это один из наиболее эффективных инструментов, с помощью которого удается перевести теневую экономику в законную. „Хочу отметить и сегодня, так же как я сделал в парламенте, что в законе четко указано, что все те, кто вовлекается в мошенничества, независимо в банковской сфере, в экономической преступной деятельности, отмывание денег, финансирование терроризма, не будут иметь никаких поблажек, и в их адрес не будет применяться закон, они не будут избавлены от ответственности”, - отметил глава законодательного органа.

    Андриан Канду считает, что граждане должны понимать, что закон призван привести теневую экономику в нормальное русло, чтобы увеличить налогооблагаемую базу и иметь налоги и поступления в бюджет.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca