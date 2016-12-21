Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тимофти отказался смещать Шалару с должности министра

    21.12.2016 10:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Об этом заявил глава Президентского Кабинета Ион Пэдурару.

    В данном контексте, сегодня главой государства было направлено письмо в адрес премьера Павла Филипа в котором президент попросил изложить дополнительные аргументы,  в пользу отставки действующего главы оборонного ведомства, а также организационные подробности связанные с возможным назначением нового министра.

    «Министерство Обороны является очень важным государственным институтом, а глава государства, согласно конституции - Верховным Главнокомандующим вооруженных сил Республики Молдова, в силу чего является недопустимым оставить данное ведомство без главы.  Логичным было бы предложение об одновременном подписании двух указов: об отставке Анатола Шалару  и второй, о назначении нового министра обороны.  На данный момент, на мой взгляд, это уже не является возможным»,-  заявил Ион Пэдурару.

    На вопрос, почему президент Николай Тимофти отклонил пожелания Михая Гимпу об оставке, глава президентского кабинета отметил, что «Между президентом и лидером либеральной партии не существуют отношения юридического плана, а лишь политическое взаимодействие. У господина Президента не было достаточно аргументов для отставки министра, который, по мнению верховного главнокомандующего, является проевропейцем, пронатовцем, а так же чиновником, добившимся серьезных результатов в своей деятельности».

    Отвечая на вопрос о том, как комментирует президент обвинения лидера либералов , что в случае неназначения нового министра обороны, ответственность за то, что министерство останется без руководства, исходя из мотивов согласно которым, новый президент не назначит на этот пост униониста Валериу Мунтяну, Ион Пэдурару заявил, что данный вопрос не является проблемой президента а реальной проблемой Либеральной партии.

    Обновлено ( 21.12.2016 10:25 )  

       

       

       

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