Додон выступит на митинге перед инаугурацией

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По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед людьми.

Избранный президент Молдовы Игорь Додон выступит на массовом митинге в пятницу, 23 декабря, непосредственно перед церемонией инаугурации, которая пройдет во Дворце Республики. Об этом политик сообщил корреспонденту ТАСС.

"Я предложил, чтобы инаугурация всенародно избранного президента проходила не в помещении, а на улице, чтобы любой желающий смог бы прийти на нее. Президента выбирал народ, и он должен приносить присягу в первую очередь перед людьми. Поэтому перед церемонией я намерен выступить перед тысячами людей, которые придут ко Дворцу республики", - сказал Додон. По его словам, приглашения на церемонию направлены главам ряда стран, в том числе представителям СНГ, а также Венгрии и Турции.

Отвечая на возникшие вопросы относительно возможных провокаций со стороны политических оппонентов и об усилении мер безопасности, Додон сказал, что ему "бояться нечего". "Пусть приходят все, в том числе и оппоненты. Наши сторонники тоже придут", - сказал он.

Ранее начальник секретариата парламента Максим Ганачук подтвердил журналистам, что церемония инаугурации избранного президента пройдет 23 декабря во Дворце Республики на совместном заседании парламента и Конституционного суда. По его словам, такое решение - вопреки ранее выдвинутому предложению Додона о проведении церемонии под открытым небом - было принято из соображений безопасности и в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В предвыборной кампании Додон выступал за стратегическое партнерство с Россией, евразийскую интеграцию Молдовы, укрепление государственности, нейтралитета, православных ценностей, урегулирование приднестровского конфликта. Он заявил, что первый официальный визит совершит в Москву, чтобы договориться о возвращении молдавской продукции на российский рынок и об амнистии для молдавских трудовых мигрантов. Затем он намерен посетить Брюссель, чтобы инициировать переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве в трехстороннем формате с участием России и ЕС.