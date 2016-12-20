Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    Додон выступит на митинге перед инаугурацией
    Фото: TVC21 По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед ...
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    • Додон выступит на митинге перед инаугурацией

    20.12.2016 17:05 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед людьми.

    Избранный президент Молдовы Игорь Додон выступит на массовом митинге в пятницу, 23 декабря, непосредственно перед церемонией инаугурации, которая пройдет во Дворце Республики. Об этом политик сообщил корреспонденту ТАСС.

    "Я предложил, чтобы инаугурация всенародно избранного президента проходила не в помещении, а на улице, чтобы любой желающий смог бы прийти на нее. Президента выбирал народ, и он должен приносить присягу в первую очередь перед людьми. Поэтому перед церемонией я намерен выступить перед тысячами людей, которые придут ко Дворцу республики", - сказал Додон. По его словам, приглашения на церемонию направлены главам ряда стран, в том числе представителям СНГ, а также Венгрии и Турции.

    Отвечая на возникшие вопросы относительно возможных провокаций со стороны политических оппонентов и об усилении мер безопасности, Додон сказал, что ему "бояться нечего". "Пусть приходят все, в том числе и оппоненты. Наши сторонники тоже придут", - сказал он.

    Ранее начальник секретариата парламента Максим Ганачук подтвердил журналистам, что церемония инаугурации избранного президента пройдет 23 декабря во Дворце Республики на совместном заседании парламента и Конституционного суда. По его словам, такое решение - вопреки ранее выдвинутому предложению Додона о проведении церемонии под открытым небом - было принято из соображений безопасности и в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    В предвыборной кампании Додон выступал за стратегическое партнерство с Россией, евразийскую интеграцию Молдовы, укрепление государственности, нейтралитета, православных ценностей, урегулирование приднестровского конфликта. Он заявил, что первый официальный визит совершит в Москву, чтобы договориться о возвращении молдавской продукции на российский рынок и об амнистии для молдавских трудовых мигрантов. Затем он намерен посетить Брюссель, чтобы инициировать переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве в трехстороннем формате с участием России и ЕС.

     

       

       

       

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