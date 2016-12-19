Николай Тимофти отправил в отставку всех советников

Президент Николай Тимофти отправил в отставку всех своих советников. Информацию подтвердил генеральный секретарь главы государства Ион Пэдурару.

Пэдурару добавил, что также подписал два указа об отставке двух других сотрудников аппарата президента.

Так, в отставку были отправлены:

Аурелия Перу-Балан, советник в области политики;

Валентин Цымбалюк, советник в области права и институциональных отношений, представитель президента в отношениях с правительством и парламентом;

Алексей Барбэнягрэ, советник в области обороны и нацбезопасности, секретарь Высшего совета безопасности;

Юлиан Григорицэ, советник по внешней политике и евроинтеграции;

Михаил Фуртунэ, советник в области экономики;

Владимир Шарбан, советник в области социального развития;

Михаил Шляхтицкий, советник в области культуры, образования и науки;

Владимир Чобану, советник в области агроиндустрии и публичной администрации;

Василе Стурза, советник в областе реинтеграции;

Ион Мидриган и Ромаш Морошану.

Согласно закону, советники кабинета президента не имеют право продолжать работу вместе со сменой главы государства. Такое право есть лишь у чиновников из президентуры.

Инаугурация избранного президента назначена на 23 декабря.