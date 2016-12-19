Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Николай Тимофти отправил в отставку всех советников

    19.12.2016 19:34 TVC21 Новости - Политика

    Президент Николай Тимофти отправил в отставку всех своих советников.  Информацию подтвердил генеральный секретарь главы государства Ион Пэдурару.

    Пэдурару добавил, что также подписал два указа об отставке двух других сотрудников аппарата президента.

    Так, в отставку были отправлены:

    Аурелия Перу-Балан, советник в области политики;

    Валентин Цымбалюк, советник в области права и институциональных отношений, представитель президента в отношениях с правительством и парламентом;

    Алексей Барбэнягрэ, советник в области обороны и нацбезопасности, секретарь Высшего совета безопасности;

    Юлиан Григорицэ, советник по внешней политике и евроинтеграции;

    Михаил Фуртунэ, советник в области экономики;

    Владимир Шарбан, советник в области социального развития;

    Михаил Шляхтицкий, советник в области культуры, образования и науки;

    Владимир Чобану, советник в области агроиндустрии и публичной администрации;

    Василе Стурза, советник в областе реинтеграции;

    Ион Мидриган и Ромаш Морошану.

    Согласно закону, советники кабинета президента не имеют право продолжать работу вместе со сменой главы государства. Такое право есть лишь у чиновников из президентуры.

    Инаугурация избранного президента назначена на 23 декабря.

    Обновлено ( 19.12.2016 19:59 )  

       
       

       

       

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