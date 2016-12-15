Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Демидецкий: Поезд Майи Санду ушёл

    15.12.2016 14:13 TVC21 Новости - Политика

     «Жалобы оппозиции на то, что выборы были нечестными – необоснованны. Они сами не заинтересованы в том, чтобы провести массовую проверку итогов выборов. Когда они утверждают, что в княжестве Монако на 37 тысяч жителей приходится 2 тысячи молдавских избирателей, у меня возникают вопросы, а что было на других участках? Я думаю, что если бы начались массовые проверки, никому бы не поздоровилось. Оппозиция забрасывала суды этими исками только для того, чтобы как-то сохранить лицо. Моё личное мнение, поезд Майи Санду ушёл. Очень спорно было её выдвижение, было внешнее давление. Некоторых людей заставили снять свою кандидатуру в её пользу. Далеко не все на правом фланге были в восторге от этого выдвижения. Они считали, что фигура Санду заведомо слабая и проигрышная. Были более влиятельные фигуры», - заявил в ходе дискуссии на телеканале TVC 21 Директор ИТАР-ТАСС Валерий Демидецкий.

    Политолог Корнел Чуря отметил, что основная проблема Майи Санду в том, как она относится к политической ситуации.

    «Складывается такое ощущение, что её или это не интересует, или она думает, что те 48% населения Молдовы, которые её поддержали, так же поддержат её на выборах 2018 года», - сказал политолог.

    Комментируя результаты выборов, Демидецкий отметил важность партийного присутствия на местах.

    «Партийное строительство – очень серьёзная вещь. У Додона – крупнейшая фракция. Как многие говорят, партия тоже самая крупная. Он хороший ученик Воронина, и он знает, как работать на местах. Он в этой избирательной кампании полностью пошёл по стопам своего учителя. Чтобы будущие парламентские выборы были успешными нужно работать, нужно наращивать влияние партии на местах. Но тут есть один маленький нюанс. Понимаете, правила забега определяют другие люди. Следующие выборы пройдут уже по смешанной избирательной системе. То есть 50% депутатов будут партийные, а 50% с мест. Люди с мест это уже совсем другая кухня», - сказал Валерий Демидецкий.

    В ходе дискуссии, Корнел Чуря затронул тему протестов.

    «У нас было трио протестующих: Нэстасе, Усатый и Додон. Додон – единственный, кто остался системным игроком. Да, он протестует, но он протестует в рамках системы. А остальные играют не по правилам, они атакуют систему извне. Додон её атакует изнутри», - заявил политолог.

    Обновлено ( 15.12.2016 22:16 )  

       

       

       

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