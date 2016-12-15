Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: До Нового года Бэсеску останется без молдавского гражданства

    15.12.2016 09:48 TVC21 Новости - Политика

    Додон собирается в ближайшие недели аннулировать указ о присвоении молдавского гражданства экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.

    «По процедуре должны быть отзывы из разных государственных структур, и они должны быть положительными, а в отношении Бэсеску были отрицательные отзывы, у нас эта информация есть, поэтому процедура была нарушена, это будет поводом для аннулирования этого указа.  Если господин Бэсеску хочет получить молдавское гражданство, пусть опять подаст документы как рядовой гражданин и пусть их рассматривают в установленном для всех порядке», - сказал Игорь Додон.

    В то же время политик выразил уверенность, что в ближайшее время Анатол Шалару лишится кресла министра обороны. 

    «До Нового года Шалару министром не будет. Я сделаю все возможное, чтобы это случилось. А там и другие должны уйти», - отметил глава государства. 

    Президент отметил, что новым главой ведомства должен стать профессионал и государственник, человек, который вырос внутри армии и понимает, что это такое, и который будет чтить Конституцию РМ.

    Церемония инаугурации Игоря Додона назначена на 23 декабря.

     

       

       

       

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