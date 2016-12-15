Додон: До Нового года Бэсеску останется без молдавского гражданства

Додон собирается в ближайшие недели аннулировать указ о присвоении молдавского гражданства экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.

«По процедуре должны быть отзывы из разных государственных структур, и они должны быть положительными, а в отношении Бэсеску были отрицательные отзывы, у нас эта информация есть, поэтому процедура была нарушена, это будет поводом для аннулирования этого указа. Если господин Бэсеску хочет получить молдавское гражданство, пусть опять подаст документы как рядовой гражданин и пусть их рассматривают в установленном для всех порядке», - сказал Игорь Додон.

В то же время политик выразил уверенность, что в ближайшее время Анатол Шалару лишится кресла министра обороны.

«До Нового года Шалару министром не будет. Я сделаю все возможное, чтобы это случилось. А там и другие должны уйти», - отметил глава государства.

Президент отметил, что новым главой ведомства должен стать профессионал и государственник, человек, который вырос внутри армии и понимает, что это такое, и который будет чтить Конституцию РМ.

Церемония инаугурации Игоря Додона назначена на 23 декабря.