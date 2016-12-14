Дьяков: Мы живем в стране, где нет места спекуляциям

Почётный председатель Демократической Партии Молдовы опроверг слухи о том, что Палел Филип готовится уйти в отставку в результате правительственной реформы, уступив место премьер-министра Владe Плахотнюку.

«Мы живем в стране, где нет места спекуляциям. Я верю в то, что правительство должно продолжить и реализовать то, что начало. Отставка правительства означает и минус партии, которая продвигала это правительство. У нас есть ряд причин радоваться тому, что в конце концов у нас есть команда, которая уравновешивает ситуацию», - заявил Думитру Дьяков.

Демократ также прокомментировал новости о намерении ДПМ отстранить Либеральную Партию от власти.

«Нет, речь не идет об отстранении. Это заявление о реструктуризации Исполнительного органа, сокращение министерств – только дискуссии. Мы еще находимся в поиске самого лучшего и оптимального решения, а это не попытка отстранить кого-то. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить ядро, сформировавшее коалицию, и попытаться доказать, что демократические партии способны довести свой мандат до конца. Другое дело, что, как и в каждой партии существуют волнения. Вот мы прошли выборы, у либералов мы наблюдаем внутренние недомолвки. Конечно, мы не хотим, чтобы внутренние споры ЛП отразились на атмосфере всей коалиции. Эти вещи случаются и в других местах. Мы не хотим, чтобы наши внутренние диспуты, поиск решений, воспринимались, как попытка организовать революцию», - разъяснил Думитру Дъяков.