Конституционный суд подтвердил мандат Игоря Додона

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Вооруженные силы Украины заявили о готовности прекратить огонь в Донбассе с 24 декабря
    "Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения контактной группы", - сказал Мотузяник, имея в ...
    6
    Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации Игоря Додона
    На церемонии инаугурации избранного президента молдавского государства Игоря Додона ожидается большое количество ...
    27
    Канду: Налоговая амнистия не будет принята во втором чтении без экспертизы внешних партнеров
    Фото: TVC21 Закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании не будет принят в окончательном чтении без экспертизы ...
    83
    Ле Пен пообещала референдум по выходу из ЕС в случае победы на выборах
    Референдум о выходе Франции из Евросоюза будет организован в течение полугода в случае победы на президентских ...
    37
    Бэсеску: возможно, что гражданство РМ у меня отзовут
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью румынским СМИ стал сомневаться в том, что сможет и дальше оставаться ...
    81
    СИБ переходит под парламентский контроль
    Парламентская комиссия по нацбезопасности, обороне и общественному порядку будет осуществлять парламентский контроль ...
    79
    Ирина Влах запросила об экстренной встрече c иностранными послами
    Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась с просьбой об экстренной встрече к главам дипломатических миссий РФ, ...
    91
    Тимофти отказался смещать Шалару с должности министра
    Фото: TVC21 Об этом заявил глава Президентского Кабинета Ион Пэдурару. ...
    162
    Молдова рассчитывает продлить контракт с «Газпромом» на 3 года
    До конца года у Молдовы будут контракты с «Газпромом» на поставки и транзит голубого топлива, сообщил на пресс-конференции ...
    201
    Додон выступит на митинге перед инаугурацией
    Фото: TVC21 По словам Игоря Додона, президента выбирал народ, поэтому он должен приносить присягу в первую очередь перед ...
    184

    • Конституционный суд подтвердил мандат Игоря Додона

    13.12.2016 10:16 TVC21 Новости - Политика

    Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов 2016 года. Игорь Додон стал пятым президентом РМ.

    Игорь Додон набрал около 52% голосов и стал третьим президентом страны, избранным всенародно. У избранного президента есть 45 дней чтобы принести присягу. Согласно статье 79 Конституции, президент, законность избрания которого подтвердил КС, приносит присягу не позднее чем в 45-дневный срок после выборов. Таким образом Игорь Додон должен принести присягу не позднее 28 декабря.

    Депутат от Демпартии Сергей Сырбу подтвердил, что президент должен принести присягу не позднее 28 декабря, после чего приступит к исполнению своих обязанностей.

    «Дата инаугурации должна определяться президентом обоюдно с КС и парламентом, потому что присяга должна быть принесена перед членами парламента и КС», – сказал демократ.

     

     

       

       
       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca