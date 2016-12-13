Конституционный суд подтвердил мандат Игоря Додона

Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов 2016 года. Игорь Додон стал пятым президентом РМ.

Игорь Додон набрал около 52% голосов и стал третьим президентом страны, избранным всенародно. У избранного президента есть 45 дней чтобы принести присягу. Согласно статье 79 Конституции, президент, законность избрания которого подтвердил КС, приносит присягу не позднее чем в 45-дневный срок после выборов. Таким образом Игорь Додон должен принести присягу не позднее 28 декабря.

Депутат от Демпартии Сергей Сырбу подтвердил, что президент должен принести присягу не позднее 28 декабря, после чего приступит к исполнению своих обязанностей.

«Дата инаугурации должна определяться президентом обоюдно с КС и парламентом, потому что присяга должна быть принесена перед членами парламента и КС», – сказал демократ.