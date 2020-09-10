Президент считает, что Молдова подпишет новую программу с МВФ

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Президент Игорь Додон считает, что Молдова подпишет новую программу с Международным Валютным Фондом. Об этом он заявил в среду вечером в ходе передачи на одном из телеканалов.

Комментируя заявления бывшего председателя парламента Андриана Канду о том, что "МВФ поставил крест на нынешнем правительстве РМ", Додон выразил уверенность, что новая программа будет подписана, передает infotag.md.

"Оппозиция критикует, но у нас успешно прошли переговоры с МВФ. Мы успешно завершили прежнюю программу и переговоры по новой. Правительство выполнило все требования, которые долго обсуждались. На этой неделе пакет законопроектов, одобренных правительством, будет обсуждаться в парламенте", - отметил президент, выразив надежду, что парламент также примет необходимые законы.

В то же время, он подчеркнул, что "иногда к требованиям МВФ есть вопросы".

"Плясать под их дудку мы не собираемся. Я много раз вел переговоры с МВФ, в том числе в 2006-2009 гг. в качестве министра экономики. Переговоры всегда были непростыми, но мы отстаивали, и будем отстаивать свою позицию", - сказал Додон.

Он выразил сожаление, что "требования МВФ иногда не соответствуют интересам Молдовы".

"Мы заинтересованы в сотрудничестве, но исходя из национальных интересов. Деньги есть и в других местах. Есть российский кредит, по которому ведутся переговоры, есть Евразийский банк развития, есть Китай", - отметил Додон, выразив сожаление, что из-за пандемии запланированный на март государственный визит президента РМ в КНР был перенесен на следующий год.

Говоря о позиции конкурентов на выборах президента, он сказал, что "некоторые из них берут под козырек все, что говорят внешние партнеры".

"Понятно, что они не думают о стране. Они хотят записать себе в CV, что были президентами, чтобы уехать работать куда-то. А мы будем жить здесь, будем исходить из национальных интересов - дружить со всеми, но не участвовать в геополитических баталиях", - подчеркнул Додон.