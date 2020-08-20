Александр Стояногло: Государству нанесен ущерб в 1,2 млрд. леев по делу „Metalferos”

В течение нескольких лет рынок черных металлов был монополизирован, а Акционерное общество „Metalferos” было связано в своей деятельности только с определёнными компаниями, с которыми были заключены договоры на поставку металлов. На счета этих компаний перечислялось в среднем до 280 долларов за тонну. Впоследствии суммы были уменьшены на основании документов на приобретение металлов у физических лиц, в основном с левого берега Днестра. На самом же деле металлы приобретали у сборщиков в Республике Молдова по цене около 150 долларов за тонну, причем разницу получали обвиняемые. В результате осуществления этой схемы государству нанесли ущерб примерно в 1,2 миллиарда леев. Детали об этом представил генеральный прокурор Александр Стояногло на пресс-конференции, - передает IPN.

„Кроме того, следствие установило, что при отсутствии экономических оправданий за 2012 - 2019 годы гражданин Плахотнюк (бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, - примеч. ред.) якобы организовал через компании, которые не находились в Молдове, фактическим бенефициаром которых был непосредственно он сам, экспорт черных и цветных металлов специализированным сборщикам в Турции, Австрии, Нидерландах и Германии. На основании фиктивных контрактов, подписанных между АО „Metalferos” и представителями иностранных компаний, управляемых Плахотнюком и подконтрольных ему же, металлы были приобретены по заниженной цене, а затем перепроданы конечным бенефициарам по цене, увеличенной на 27%”, - отметил прокурор.

Две недели назад по результатам уголовного преследования были задержаны 16 предполагаемых участников этой схемы. Однако судьи отклонили ходатайства прокуроров о превентивном задержании обвиняемых. Теперь все фигуранты находятся под следствием на свободе. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступной организации.

Глава прокуратуры отметил „повторение чинимых препятствий со стороны судей каждый раз и по каждому делу, когда затрагиваются интересы гражданина Владимира Плахотнюка”. „Я и ранее сообщал о препятствиях и блокированиях при аресте, в отсутствие Плахотнюка, его собственности, при санкционировании обысков в бывшем офисе Демократической партии или аресте лиц, причастных к банковскому мошенничеству. Я уже могу предвидеть мотивацию судей о том, что, мол, доказательная база, представленная прокурорами, слаба. Это бесплодный повод для того, чтобы придать правдоподобность решениям судебных инстанций”, - сказал прокурор.

„Меньше всего я хочу конфронтации с судебной системой. Я ни в коем случае не посягаю на независимость судей. Но в создавшейся ситуации оставляю за собой право вмешаться с инициативой внесения кардинальных изменений в судебную систему. Не хочу, чтобы это воспринималось как шантаж, но правосудие в демократическом обществе должно служить закону и обществу, а не теневым кураторам группам по интересам”, - добавил Стояногло.