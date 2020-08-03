Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Avia Invest: Стокгольмский арбитраж запретил расторгать контракт о концессии аэропорта

    03.08.2020 14:16 TVC21 Новости - Экономика

    Компания Avia Invest объявила, что Международный арбитражный суд Стокгольма огласил промежуточное решение по иску против Республики Молдова по делу о концессии международного аэропорта Кишинева.

    "Вчера было оглашено промежуточное решение Международного арбитражного суда Стокгольма по иску против Республики Молдова о нарушении международного и национального законодательства в отношениях с концессионером международного аэропорта Кишинева. Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора до окончательного решения и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года", говорится в сообщении Avia Invest, пишет unimedia.info

    "Компания Avia Invest SRL и ее акционеры приветствуют решение Международного арбитражного суда Стокгольма и информируют общественность о том, что никогда не стремились к такому развитию событий. Компания заявляет, что всегда была и остается открытой для цивилизованного юридического диалога с властями по любым вопросам, но не допустит диалога с позиции силы. Надеемся на то, что здравый смысл властей будет в дальнейшем способствовать урегулированию конфликта без необходимости дальнейшего арбитражного разбирательства", говорится в сообщении компании Avia Invest.

     