Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Avia Invest: Контракт о концессии аэропорта никто не может расторгнуть

    13.07.2020 10:10 TVC21 Новости - Экономика

    Компания Avia Invest выступила с репликой, в которой опровергает информацию о расторжении договора о концессии с 8 июля 2020 года.

    "Компания Avia Invest лишь получила уведомление от АПП о желании расторгнуть договор по причине якобы непредставления страховой гарантии, и действия Агентства публичной собственности являются очередной попыткой выполнить указания властей и лично Игоря Додона по расторжению договора любыми путями. Утверждение о расторжении договора является абсолютной и наглой ложью. Сама процедура расторжения является длительным юридическим механизмом, расторгнуть договор может только суд, и Avia Invest отвергает и не признает уведомление о расторжении", говорится в заявлении компании, сообает point.md.

    В Avia Invest заявили об участившихся нападках на компанию. По мнению Avia Invest", они организованы лично Игорем Додоном, который показал, что готов на любое беззаконие, чтобы получить контроль над аэропортом, в модернизацию которого в последние годы были сделаны огромные инвестиции".

    "Информируем общественность, иностранных инвесторов и международные организации о беспрецедентных злоупотреблениях, которые ранее не допускались ни в одной стране. Давление властей на Avia Invest настолько велико, что страховые компании Республики Молдова отказываются подписывать страховой полис, который Avia Invest должна представлять ежегодно.

    В этой ситуации Avia Invest, будучи благонадежным инвестором, оформила полис в известной страховой компании Российской Федерации и представила необходимые документы ответственным ведомствам в Кишиневе.

    Однако Агентство публичной собственности отказывается признавать полис, ссылаясь на то, что он оформлен не в Республике Молдова, несмотря на законность процедуры. Такое отношение властей служит еще одним доказательством, что компании искусственно чинят препятствия, чтобы найти повод расторгнуть договор о концессии", говорится в пресс-релизе.

    "Avia Invest подчеркивает, что является платежеспособной компанией, осуществляющей деятельность в строгом соответствии с законодательством и положениями договора о концессии. Давление, которому подвергается компания, обосновано личными экономическими интересами Игоря Додона, которого не заботит тот факт, что Республика Молдова из-за его действий становится “красной зоной” для инвесторов, в том числе из России, которых глава государства призывал вести здесь дела.

    И тем более трудно объяснить отношение Игоря Додона, называющего себя другом России и российской бизнес-среды, к страховому полису, выданному российской компанией. Таким образом Игорь Додон ставит под сомнение законность любых документов, выданных российскими компаниями и признанных в Республике Молдова, что вызывает большие сомнения и опасения по поводу сотрудничества российского бизнеса с молдавской стороной.

    Очевидно, что Игорь Додон своим поведением демонстрирует недружественное отношение к российскому бизнесу и гражданам", считают в компании.

    "Также очевидно, что Игорь Додон ради воровства готов выплатить из государственного бюджета 900 млн долларов - такова сумма иска, поданного Avia Invest против правительства Республики Молдова в Международный арбитражный суд.

    Avia Invest заявляет о намерении и в дальнейшем компетентно и профессионально управлять международным аэропортом Кишинева. Компания Avia Invest, которая вывела аэропорт на ведущие позиции в списке самых развитых воздушных гаваней региона, продолжит инвестировать в его развитие", говорится в опубликованном заявлении компании.

     