Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику об „Avia Invest”: Мы считаем, что эта компания не выполнила свои обязательства

    13.07.2020 10:06 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    Агентство публичной собственности направило Обществу с ограниченной ответственностью „AviaInvest”, концессионеру Кишиневского международного аэропорта, уведомление о расторжении концессионного договора в связи с тем, что „AviaInvest” не выполняет своих обязательств по данному договору. С таким заявлением выступил премьер-министр Ион Кику на пресс-конференции, передает IPN.

    Премьер-министр уточнил, что компания „AviaInvest” не выполнила свои обязательства по концессионным задачам ни на первом этапе инвестиций, ни на втором этапе и даже не обеспечила гарантии положительного исполнения в размере одного миллиона евро.

    „В концессионном договоре есть статьи, которые четко предусматривают возможность расторжения контракта, когда компания не выполняет эти обязательства. Мы считаем, что компания не выполнила свои обязательства, соответственно, мы подали запрос в ООО „AviaInvest” о расторжении данного договора”, добавил премьер.

    В распоряжении ООО „AviaInvest” 180 дней для принятия решения о следующих своих действиях. По словам Иона Кику, ООО „AviaInvest” может признать факт, что им не выполнены условия договора, и передать имущество и активы, как предусмотрено в этом документе, но также может обратиться в суд.

     