Кику представил бюджетную ситуацию Республики Молдова

Бюджетная ситуация в Республике Молдова остается сложной, но управляемой. Заявление принадлежит премьер-министру Иону Кику, который опубликовал в Facebook график с поступлениями в государственный бюджет за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает eNews.

«Ситуация с бюджетом постепенно улучшается. Если в апреле у нас было снижение выручки по сравнению с апрелем 2019 года на 960 млн леев (на 31,3%), то в мае это снижение в 3 раза меньше - 307 млн леев (10,7%). Всего за первые 5 месяцев у нас 829,8 млн леев, что на 5,6% меньше, чем в 2019 году», - написал глава правительства, пишет mybusiness.

«Поскольку по другим компонентам Национального публичного бюджета мы имеем совокупное увеличение доходов на 430 млн леев, разница между общими доходами, накопленными за первые 5 месяцев 2020 г., по сравнению с 2019 г. составляет около 400 млн леев", добавил чиновник.

«Уверяю вас, что государство выполнит все свои финансовые обязательства, включая зарплаты, пенсии, капитальные вложения», - заявил Кику.

Напомним, что вчера эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что за время карантина национальный публичный бюджет потерял 2,3 млрд леев.