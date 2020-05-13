Кику: Молдова может стать площадкой для развития практически любой отрасли

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Премьер-министр Ион Кику провел вчера, 12 мая, заседание, посвященное теме индустриализации Республики Молдова.

На нем обсуждались способы привлечения промышленных инвесторов и существующие инвестиционные возможности в районах Республики Молдова, передает moldpres.md

Управляющий Бельцкой промышленной зоны Марин Чобану рассказал о создании 16 промышленных платформ в Республике Молдова и об опыте привлечения промышленных инвесторов. На данном этапе определяются места, подходящие для создания промышленных платформ, и ведутся дискуссии с местными властями.

Обсуждалась возможность создания парка инноваций, исследований и развития, который будет специализироваться на разработке и тестировании решений, особенно для автомобильной промышленности. Парк предоставит возможности для личностного роста и развития молдавским инженерам и исследователям и будет стимулировать промышленное развитие страны.

Премьер попросил разработать подробный план действий с конкретными и ответственными условиями.

«Мы пойдем к инвесторам, у нас должно быть как можно больше аргументов, чтобы убедить их инвестировать в Молдову. Мы сообщим всем партнерам по развитию о наших намерениях и упрощениях, которые мы предлагаем. Молдова может стать площадкой для развития практически любой отрасли», - сказал Ион Кику.

