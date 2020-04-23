Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Сергей Тофилат: Статья третья соглашения о кредите, говорит о существовании скрытых договоренностей с российскими компаниями

    23.04.2020 17:37 TVC21 Новости - Экономика

    Сергей Тофилат, председатель сообщества WatchDog.md, считает, что в соглашении по российскому кредиту для Молдовы включены пункты, которые говорят о существовании скрытых договоренностей с российскими компаниями, которые будут выполнять в Молдове инфраструктурные проекты. Об этом он заявил в эфире  программы "Главное с Лилией Бураковски».

    «Открываем статью третью об использовании кредита. Здесь в пункте третьем написано, что молдавская сторона в интересах расширения торгово-экономических отношений между двумя странами, будет прилагать усилия направленные на обеспечение реализации совместных проектов на территории Молдовы силами российских компаний. Мы говорим об использовании кредита, вроде деньги должны поступать в бюджет Республики Молдова. О какой реализации совместных проектов здесь идет речь?»,– пояснил эксперт.

    Сергей Тофилат считает, что у президента Додона есть какие-то скрытые договоренности, о которых нам не сообщают.

    «Если есть какие-то проекты, давайте рассмотрим их: сколько они стоят? Для чего они нужны? Целесообразно ли их сейчас внедрять? Какие российские компании будут этим заниматься?.. Мы не хотим повторения ситуации с использованием российских бюджетных средств рядом компаний. В итоге, мы получим кредит, они нам будут строить дороги, образно говоря, мосты или какие-то другие инфраструктурные проекты, за огромные деньги. А потом мы же будем возвращать эти деньги из нашего бюджета. Из этого следует, что есть какие-то тайные совместные договоренности, о которых мы не знаем», - заключил председатель сообщества WatchDog.md.

     

     