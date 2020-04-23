Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Avia Invest подает иск против правительства в Международный арбитражный суд

    23.04.2020 17:11 TVC21 Новости - Экономика

    Представители компании объявили о заключении соглашения с международной юридической фирмой Hillmont Partners, которая будет защищать их интересы в Международном арбитраже по урегулированию инвестиционных споров в Нью-Йорке.

    «Avia Invest намерена доказать, что действия Правительства Республики Молдова в отношении концессионера не соответствуют условиям и обязательствам согласно договору концессии, различным международным конвенциям и международному праву в целом», - отмечается в пресс-релизе компании, сообщает agora.md

    По словам представителей Avia Invest, «одностороннее нарушение контрактных обязательств со стороны Правительств в отношении инвесторов трактуется с точки зрения международного законодательства исключительно в пользу инвесторов и Правительство Республики Молдова рискует нанести стране существенный экономический ущерб».

    Концессионер аэропорта также утверждает, что он «противостоит политическому давлению» и следует договорным положениям.

     