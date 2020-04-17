Галина Шеларь: Молдова зависит дважды от внешнего Мира

Экономика и наша жизнь очень зависимы от внешних факторов. Хотя первые два месяца года не дали больших оснований для беспокойства. Но март-апрель, думаю, будут другими. И очень важно, чтобы власти позаботились не только о Кишиневе, а и о всей Молдове. Свое мнение в передаче «Главное» с Ниной Димогло высказала экономист Галина Шеларь, передает eNews.

«Не хочу сравнивать Молдову с США, Германией, с РФ, у нас структура экономики такая, какая есть. И ресурсы тоже. Что мне нравилось до 2010 года, когда мы говорили о бюджете, думали и том, что будет, если финансовая помощь в страну не поступит. Я думаю, что сейчас об этом тоже идет речь».

Шеларь сказала, что мы должны помнить, насколько мы зависимы от внешних партнеров. Доходы госбюджета обеспечиваются НДС, налогами на добавленную стоимость на импорт. А потребление домашних хозяйств, то есть внутренний спрос, во многом обеспечивается переводами из-за рубежа.

«Пока оценить, насколько произойдет снижение того и другого, трудно. Потому что статистика всегда слегка запаздывает. Январь и февраль в этом плане оснований для беспокойства не дали. Мы получили трансфертов чуть больше, чем за соответствующий период прошлого года. А с точки зрения экспорта и торгового баланса эти два месяца чуть похуже. Потому что экспорт уже слегка провалился, а импорт немного вырос с точки зрения поступлений в госбюджет. Какая-то оценка будет позднее, когда мы получим данные по марту-апрелю».

Экономист напомнила, что мы очень мало знаем о нашей экономике. И должны думать не только о Кишиневе, а и об остальной Молдове.