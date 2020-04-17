Роман Киркэ: Если государство начнёт регулировать цены, то появится дефицит

«И вместе с ним появится черный рынок. Но это мы уже проходили. Самые ушлые будут скрывать доходы. Начнутся проблемы с налоговой инспекцией. Это никому не нужно». Об этом в передаче «Главное» с Ниной Димогло заявил Роман Киркэ, экономический эксперт, сообщает eNews.

-Имеет ли право государство жестко влиять на ценовую политику?

«Если государство обеспечит настоящую конкуренцию, тогда у него нет необходимости контролировать цены. Там, где повышаются цены, происходит уход от уплаты налогов. Потому что обычно дополнительные надбавки нигде официально не фиксируются. И это налоговые органы могут оформить, как правонарушение».

Эксперт уверен, что, если государство начнет регулировать цены, на второй же день появится черный рынок. Мы это уже проходили. Нет необходимости. Сейчас предлагают очень большое количество продтоваров, что цены сами себя регулируют.

«Если есть определенная монополия поставщиков этих товаров, там возникают эти нюансы. Если надбавка больше, должен быть и налог больше. Это и регулирует формирование цен на открытом рынке», считает Киркэ.