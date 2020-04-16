Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Молдове выявили 105 новых случаев COVID-19
    105 новых случаев коронавируса подтвердились в Молдове. Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Ион ...
    3
    Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, в Парламент прошли бы две партии
    Если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, Партия социалистов получила бы 16,8% голосов, а 8,5% граждан ...
    9
    Ион Кику: Доходы госбюджета сократились вдвое
    Фото: TVC21 Финансовые ресурсы Республики Молдова находятся на грани истощения. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что ...
    16
    Майя Санду: Целые больницы превратились в очаги COVID-19
    Фото: TVC21 Плохая подготовка больниц, недостаточная защита врачей, а также бездействие на въезде в страну для выявления ...
    37
    Депутаты Pro-Moldova предлагают отменить экзамены на степень бакалавра
    Депутаты парламентской группы Pro-Moldova требуют отмены экзаменов на степень бакалавра, предлагая выставить оценки на основании ...
    46
    Чуря о решении КС: Я думал, что будет другое решение
    Эксперт считает, что поспешность решения КС очевидна. Необходимо было обсуждать каждый спорный пункт, и потом выносить ...
    141
    Кульминский: Кризис похоронит экономическую систему Молдовы
    «Удар по молдавской экономике и молдавской политической системе будет очень сильным. Поэтому власти должны задуматься, ...
    153
    Александр Танасе о решении КС: Я не видел предпосылок для аннулирования данного закона
    Правительство дало повод, и оппозиция сильно ударила по его репутации. Предложенный закон был несовместим с логикой ...
    154
    В Молдове подтвердились 50 новых случаев COVID-19
    В Молдове выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной ...
    178
    Евгений Никифорчук: У меня никогда не было лицензии на добычу руды
    Депутат-демократ Евгений Никифорчук опровергает последнюю информацию, появившуюся в публичном пространстве, о том, ...
    353

    • Ион Кику: Доходы госбюджета сократились вдвое

    16.04.2020 16:25 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    Финансовые ресурсы Республики Молдова находятся на грани истощения. Премьер-министр Ион Кику сообщил, что в настоящее время пенсии и зарплаты выплачиваются из денег, собранных Таможенной службой в течение первых двух месяцев года и перевода со стороны Международного валютного фонда, отмечает IPN.

    „С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое. В настоящее время мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года Таможенная служба внесла в госбюджет на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с этими ресурсами мы выживаем. Мы не печатаем деньги. Мы живем за счет того, что собираем”, - заявил Ион Кику в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova.

    Премьер-министр говорит, что Молдова не является страной-эмитентом валюты, а печать молдавских леев не спасет ситуацию.

    „Наше государство не эмитент валют. Мы не выпускаем евро и доллар для запуска на рынок столько валюты, сколько хотим, чтобы потом некоторые меняли ее на основе установленного нами курса. Если мы будем массово выпускать леи, то это означает иметь инфляцию, а пенсионеры из 1500-2000 леев не смогут купить хлеб. Мы этого не допустим. Нет смысла печатать деньги. От того, что в кармане у вас будет 2000 или 10 000, но можно будет купить только один хлеб, ничего не меняется”, - уточнил премьер.

    Глава кабинета министров сообщает, что из-за пандемии доходы госбюджета значительно снизились, и вся надежда на кредит в размере 4 млрд. леев от МВФ.

    „В настоящее время мы живем из денег, которые мы сами собрали. Единственный перевод, который мы получили, был сделан в начале года от Международного валютного фонда в размере 20 млн. долларов. Мы собрали эти деньги в первые два месяца года, за их счет выплатили зарплату за апрель, осталось немного на май месяц. 17 апреля состоится заседание Международного валютного фонда, на котором должен быть утвержден кредит в размере 4 млрд. леев. Деньги будут выделены до конца апреля”, - отметил Ион Кику.

    Премьер-министр говорит, что Молдова не может покупать маски и бесплатно распространять населению. Он уточняет, что бюджетная ситуация плохая.

    „Маски в Молдове покупаются для медицинской системы, для всех учреждений, полиции. Государство не может покупать маски, чтобы бесплатно предоставлять раздавать гражданам. Мы находимся в финансовом, бюджетном положении, когда мы не можем покупать и предлагать бесплатно маски. Нет такой возможности, и это нужно понимать”.

     