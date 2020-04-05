Виктор Парликов: Молдове необходимо снизить зависимость от импорта

Я бы сфокусировался в первую очередь на реализации 2 проектов, а именно: на наращивании экспорта, снижении зависимости от импорта.

Об этом заявил в передаче «Главное» экономический эксперт Виктор Парликов.

"У нас есть большой потенциал, нам надо замещать импорт. Речь идет о сельском хозяйстве и не только. Мы можем быстро снизить зависимость от внешних энергоресурсов путем инвестиций в энергоэффективность. У нас большой задел работы. Если снизить объем закупаемых ресурсов, можно улучшить нашу валютную позицию", - отметил Парликов.