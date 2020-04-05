Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виктор Парликов: Молдове необходимо снизить зависимость от импорта

    05.04.2020 15:54 TVC21 Новости - Экономика

    Я бы сфокусировался в первую очередь на реализации 2 проектов, а именно: на наращивании экспорта, снижении зависимости от импорта.

    Об этом заявил в передаче «Главное» экономический эксперт Виктор Парликов.

    "У нас есть большой потенциал, нам надо замещать импорт. Речь идет о сельском хозяйстве и не только. Мы можем быстро снизить зависимость от внешних энергоресурсов путем инвестиций в энергоэффективность. У нас большой задел работы. Если снизить объем закупаемых ресурсов, можно улучшить нашу валютную позицию", - отметил Парликов. 

    Обновлено ( 05.04.2020 16:05 )  