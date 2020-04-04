Слусарь рассказал как сэкономить миллиарды леев

Мы должны умерить аппетиты и сократить расходы в бюджете каждого учреждения до 30 %: на ремонт, приобретение машин, без чего можно обойтись. Вице-спикер твердо убежден, что не надо включать печатный станок и влезать в резервы НБ. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Александр Слусарь, сообщает eNews.

-У нас часто приводят в пример, что в США или РФ сохраняют зарплаты. А насколько уместно такое сравнение, учитывая размеры нашего скромного бюджета?

«Даже такие размеры бюджета позволяют нам эти меры. Да, мы, наверное, не можем раздавать по 2 тысячи долларов, как Трамп. Не можем обеспечить кредитование под 0 %. Я не согласен с тем, что надо вытаскивать деньги из резервов НБ. Но у нас есть несколько источников этого процесса в бюджете. Мы должны сократить расходы в бюджете до 30 % у каждого учреждения. ремонт, приобретение машин и еще чего-то, без которого можно обойтись.

Слусарь сказал, что он внимательно изучал тендеры на дороги, 4 или 5 из них уже аннулированы. И подсчитал, что уже сэкономлено 600-700 миллионов лей. Они были под российский кредит. Если отказаться от части капитальных инвестиций, которые могут подождать, мы можем сэкономить 2 миллиарда лей. Второй источник – это внешние фонды. МВФ дает примерно 2 миллиарда лей. «Если мы получим кредит РФ 200 миллионов евро, это еще 4 миллиарда лей. ЕС говорит, дайте нам, что вам нужно из оборудования, мы выделим вам деньги. По моим расчетам, мы можем увеличить доходную часть бюджета на 6-7 миллиардов лей. И третья часть, это внутренние заимствования.

Слусарь отметил эффективное поведение НБМ, который вовремя снизил базисную ставку, оперативно среагировал в отличие от правительства.

«У нас коммерческие банки имеют 60 миллиардов лей и некуда их девать, потому что экономика в рецессии. Мало кто из компаний будет брать кредиты. Эти деньги государство должно у них одолжить, чтобы спасти экономику. Не надо включать печатный станок и влезать в резервы НБ», уверен Слусарь.