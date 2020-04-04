Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    В Молдове зарегистрировали 161 новых случаев COVID-19
    Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике ...
    0
    За последние сутки в Молдову въехало 1944 человека
    За 24 часа границу Республики Молдова пересекли 2 777 человек. 1 944 человека въехали в Молдову. ...
    28
    Слусарь рассказал как сэкономить миллиарды леев
    Мы должны умерить аппетиты и сократить расходы в бюджете каждого учреждения до 30 %: на ремонт, приобретение машин, без ...
    89
    Филип не разделяет мнения Дьякова касательно выбора президента в парламенте
    Лидер ДПМ Павел Филип, похоже, не разделяет идею своего однопартийца Дмитрия Дьякова, который предложил обсудить возможность ...
    95
    Игорь Додон говорит, при каких условиях могут быть отложены президентские выборы
    Президент Игорь Додон утверждает, что президентские выборы, которые должны состояться осенью, могут быть отложены в ...
    110
    Молдаване больше не обязаны покупать медицинскую страховку при въезде в страну
    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова подписала распоряжение, отменяющее обязанность граждан Республики ...
    45
    Кику: В мире за медицинской экипировкой ведется настоящая охота
    Фото: TVC21 В мире началась настоящая «охота» за медицинским оборудованием, а «большие охотники» еще даже ...
    81
    Дьяков предложил вернуться к выборам президента в парламенте
    Почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков предложил, чтобы в контексте пандемии COVID-19 глава государства ...
    77
    Марк Ткачук: В нашей стране творят невероятные по дерзости вещи
    Член Исполкома партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук прокомментировал принятие правительством пакета мер ...
    101
    Анатол Чуботару: Число врачей, инфицированных COVID-19 больше, чем заявляют власти
    Случаи заражения COVID-19 в Республике Молдова значительно увеличатся в течение следующих двух-трех недель. Однако при строгом ...
    88

    • Слусарь рассказал как сэкономить миллиарды леев

    04.04.2020 15:16 TVC21 Новости - Экономика

    Мы должны умерить аппетиты и сократить расходы в бюджете каждого учреждения до 30 %: на ремонт, приобретение машин, без чего можно обойтись. Вице-спикер твердо убежден, что не надо включать печатный станок и влезать в резервы НБ. Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской заявил Александр Слусарь, сообщает eNews.

    -У нас часто приводят в пример, что в США или РФ сохраняют зарплаты. А насколько уместно такое сравнение, учитывая размеры нашего скромного бюджета?

    «Даже такие размеры бюджета позволяют нам эти меры. Да, мы, наверное, не можем раздавать по 2 тысячи долларов, как Трамп. Не можем обеспечить кредитование под 0 %. Я не согласен с тем, что надо вытаскивать деньги из резервов НБ. Но у нас есть несколько источников этого процесса в бюджете. Мы должны сократить расходы в бюджете до 30 % у каждого учреждения. ремонт, приобретение машин и еще чего-то, без которого можно обойтись.

    Слусарь сказал, что он внимательно изучал тендеры на дороги, 4 или 5 из них уже аннулированы. И подсчитал, что уже сэкономлено 600-700 миллионов лей. Они были под российский кредит. Если отказаться от части капитальных инвестиций, которые могут подождать, мы можем сэкономить 2 миллиарда лей. Второй источник – это внешние фонды. МВФ дает примерно 2 миллиарда лей. «Если мы получим кредит РФ 200 миллионов евро, это еще 4 миллиарда лей. ЕС говорит, дайте нам, что вам нужно из оборудования, мы выделим вам деньги. По моим расчетам, мы можем увеличить доходную часть бюджета на 6-7 миллиардов лей. И третья часть, это внутренние заимствования.

    Слусарь отметил эффективное поведение НБМ, который вовремя снизил базисную ставку, оперативно среагировал в отличие от правительства.

    «У нас коммерческие банки имеют 60 миллиардов лей и некуда их девать, потому что экономика в рецессии. Мало кто из компаний будет брать кредиты. Эти деньги государство должно у них одолжить, чтобы спасти экономику. Не надо включать печатный станок и влезать в резервы НБ», уверен Слусарь.

     

     