Виктор Парликов: Молдавский лей на 3 месте по крепости национальной валюты в мире

«Это ресурс, который можно использовать, чтобы наполнить валютные резервы содержанием. Поэтому нам не стоит бояться повышения уровня ликвидности в экономике». Свое мнение в передаче «Главное» с Лилией Бураковской представил Виктор Парликов, эксперт, сообщает eNews.

«Когда мы будем выходить из кризиса, у нас есть шанс запустить экономику. Молдавский лей на 3 месте по крепости национальной валюты в мире. Это ресурс, который можно использовать, чтобы наполнить валютные резервы содержанием. Поэтому нам не стоит бояться повышения уровня ликвидности в экономике. Эти меры будут принимать другие страны, что приведет к обесцениванию их валюты к нашей. И если мы не воспользуемся этой возможностью, дойдем до стагнации, наш экспорт не будет конкурентоспособным».

Эксперт считает, что сегодня надо сфокусироваться на реализации инфраструктурных проектов, которые направлены на две вещи. Наращивание экспорта, чтобы привлечь валюту, под которую можно будет потом финансировать экономику. И снижение зависимости от импорта. У нас огромный потенциал в этой области, начиная от сельского хозяйства. Мы можем относительно быстро снизить и зависимость от внешних ресурсов путем инвестиций в энерго-эффективность.

«У нас есть огромный объем работы, инвестиции в область строительства, что при этом позволяет снизить потребление ресурсов, которые мы закупаем. И улучшить нашу валютную позицию. Это даст быстрый эффект и позволит эти же деньги перезапустить в экономику», уверен Парликов.