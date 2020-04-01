Нэстасе: Нежелание властей регулировать цены на топливо вредит аграриям

Нежелание властей регулировать цены на топливо вредит аграриям, - считает председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе.

Он отметил в социальных сетях, что "за два месяца цены на нефть сократились вдвое, а ее доля в стоимости бензина и дизтоплива составляет 30%, но розничные цены в РМ сократились на два лея, хотя речь могла идти хотя бы о 4,5 лея", передает infotag.md

"Водители и аграрии переплачивают, как минимум 2-2,5 лея за литр, что наиболее пагубно сказывается на сельскохозяйственном секторе, где в полном разгаре весенние работы. Можно констатировать, что Совет по конкуренции впустую располагает бюджетом в 50 млн леев, так как не компетентен, либо завязан в схемах", - считает оппозиционер.

Он призвал власти "утвердить изменения, касающиеся утверждения максимальных цен на бензин и дизельное топливо с гарантией доступа экспертов и гражданского общества к информации, на основе которой регулятор установит правильные цены".