Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Серджиу Гайбу: Наш бизнес не может конкурировать с контрабандой, полицией и прокуратурой (видео)

    31.03.2020 14:13 TVC21 Новости - Экономика

    Об этом в программе "Главное" с Лилией Бураковски заявил Серджиу Гайбу, программист, программный директор «Expert-Grup», передаёт eNews.

    «Системные проблемы в кризис выходят наружу. И микрофинансирование, и доходы пенсионеров маленькие, и многие другие. Меры поддержки в первую очередь надо направить на то, что пострадало непосредственно от кризиса и приостановило работы.  Как сделали все страны. Дефицит увеличится, но есть поддержка извне и по очень выгодным ставкам. Хорошо, что Нацбанк понизил процентную ставку, несмотря на инфляцию. Это хороший элемент, который равномерно перераспределяет потери всем».

    Эксперт отмечает положительный момент - вопрос ликвидности, который увеличивает бюджетный дефицит. Он считает, что нужно минимизировать ставки рефинансирования и помочь тем, кто непосредственно пострадал от кризиса.

    Гайбу задается вопросом, что будем делать с экономикой, чтобы она опять начала давать доходы? Может кому-то поднять налоги? Не уверен, что это правильный выход.  А как тогда наши бизнесмены смогут конкурировать с приднестровцами, у которых налоги намного ниже? А с контрабандой с Украины? Как можно, чтобы наш бизнес был чистым и платил все налоги? Сложно.

    «Надо все рассчитать, а потом решать после системного кризиса. Иначе ничего не поменяется», сделал вывод эксперт.

     

     