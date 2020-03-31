Серджиу Гайбу: Наш бизнес не может конкурировать с контрабандой, полицией и прокуратурой (видео)

Об этом в программе "Главное" с Лилией Бураковски заявил Серджиу Гайбу, программист, программный директор «Expert-Grup», передаёт eNews.

«Системные проблемы в кризис выходят наружу. И микрофинансирование, и доходы пенсионеров маленькие, и многие другие. Меры поддержки в первую очередь надо направить на то, что пострадало непосредственно от кризиса и приостановило работы. Как сделали все страны. Дефицит увеличится, но есть поддержка извне и по очень выгодным ставкам. Хорошо, что Нацбанк понизил процентную ставку, несмотря на инфляцию. Это хороший элемент, который равномерно перераспределяет потери всем».

Эксперт отмечает положительный момент - вопрос ликвидности, который увеличивает бюджетный дефицит. Он считает, что нужно минимизировать ставки рефинансирования и помочь тем, кто непосредственно пострадал от кризиса.

Гайбу задается вопросом, что будем делать с экономикой, чтобы она опять начала давать доходы? Может кому-то поднять налоги? Не уверен, что это правильный выход. А как тогда наши бизнесмены смогут конкурировать с приднестровцами, у которых налоги намного ниже? А с контрабандой с Украины? Как можно, чтобы наш бизнес был чистым и платил все налоги? Сложно.

«Надо все рассчитать, а потом решать после системного кризиса. Иначе ничего не поменяется», сделал вывод эксперт.