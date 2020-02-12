Требуется мораторий на приватизацию государственных предприятий

Группа экспертов, гражданских активистов, призывает власти установить, по крайней мере, до следующих парламентских выборов мораторий на приватизацию государственных предприятий. По их словам, призыв сделан в контексте „инициативы по приватизации государственного предприятия „Metalferos”, а также с учетом концессии, приватизации и неправомерного и непрозрачного управления государственной собственностью в последние десятилетия”. Активисты также говорят, что такие инициативы, как инициатива о приватизации „Metalferos”, „в нынешнем составе парламента и правительства, направлены на незаконное обогащение политиков и нанесение ущерба интересам государства и граждан”.

Эксперт в области публичной политики Штефан Глигор отметил в ходе пресс-конференции в IPN, что „инициатива Игоря Додона по отчуждению стратегического предприятия для национальной экономики, такого как „Metalferos”, направлена на покрытие предыдущих махинаций и превращение государственного монополия в частное”. „Это предприятие на протяжении десятилетий было источником незаконного дохода для коррумпированных политиков, олигархов. Предприятие может быть отчуждено только после проведения независимого международного аудита, объективной оценки активов предприятия и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении предприятия”, - отметил Штефан Глигор.

Политический аналитик Виктор Чобану отметил, что одной из целей этой внезапной приватизации является покрытие мошенничества в „Metalferos”. „Таким образом, Додон пытается скрыть эти махинации, учитывая, как писала пресса, что с 2007 года финансовым директором предприятия является крестный отец Игоря Додона”, - заявил Виктор Чобану. Аналитик сослался на опубликованную информацию, на расследованиях, отметив, что цифра этих махинаций составляет около семиста миллионов леев.

Политический комментатор Алексей Тулбуре заявил, что есть очень много типовых случаев приватизации. К сожалению, ни один из Республики Молдова не привел к развитию. Ведь основная идея состоит в том, чтобы передать государственную собственность в частный сектор, чтобы она развивалась, получала инвестиции и в результате увеличивалась доходность в Государственном бюджете и повышался уровень жизни граждан, отметил комментатор.

Эксперт Серджиу Тофилат утверждает, что управление государственным имуществом должно осуществляться в интересах граждан, а не группы политиков с серьезными проблемами неподкупности. Эксперт сослался на приватизацию, которую он считает незаконной, гостиничного комплекса „Codru”, концессию Кишиневского межжународного аэропорта и т. д. „В первую очередь необходимо провести аудит, контроль, который констатировал бы объем мошенничества, произошедшего на этих предприятиях”, - отметил Серджиу Тофилат.

„Чтобы вы поняли, мы не против приватизации, а наоборот, за приватизацию объектов, принадлежащих государству, но неэффективных, с которыми государство не знает, как ими управлять, их нужно приватизировать. Но только после финансового анализа, комплексного аудита. И все эти приватизации должны быть сделаны прозрачным образом в пользу граждан Республики Молдова. До сегодняшнего дня нет исследования, которое продемонстрировало бы целесообразность всех приватизаций, которые произошли, а именно, финансовую выгоду - сколько денег заработало государство”, - заявила бывшая депутат Стелла Жантуан.

Эксперт Тудор Шойту обратился к генеральному прокурору, отметив, что представленные факты имеют доказательную базу. По его словам, в соответствии с Уголовным кодексом, они квалифицируются как организованные преступления, не имеющие срока давности, совершенные против государства лицами, занимающими важные государственные должности.