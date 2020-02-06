Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ион Кику: Экономика Молдовы доказала, что может генерировать доходы

    06.02.2020 18:30 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    Несмотря на трудности, экономика Молдовы доказала, что может генерировать доходы, - считает премьер-министр Ион Кику.

    На расширенном заседании коллегии министерства финансов он сказал, что "2019 г. ознаменовался двумя избирательными кампаниями, тремя правительствами, но, несмотря на эти турбулентности, доходы национального бюджета зарегистрировали рост на 5 млрд леев по сравнению с 2018 г.", передает infotag.md

    "Также отмечу, что доля безвозмездной внешней помощи в структуре расходов составляет всего 2,4%, а с учетом кредитов - 6,3%. Все остальное сгенерировано усилиями молдавской экономики", - подчеркнул премьер.

    Он отметил роль минфина в этих достижениях, и поблагодарил всех его сотрудников, работавших на протяжении 2019 г., в том числе экс-министра финансов в правительства Майи Санду - Наталью Гаврилицэ.

    Кику подчеркнул, что приоритетными направлениями в 2020 г. станет дисциплина налогово-бюджетной политики, которая "не будет вестись вопреки интересам физических лиц и экономических агентов". Также он отметил необходимость "адекватных мер в отношении сельскохозяйственного и продовольственного сектора".

    "Естественно, что одной из важнейших задач является рост поступлений в бюджет, но не во вред деловой среде и гражданам. Рост доходов с уменьшением налогов - результаты 2019 г. (налоговая реформа - "И.") доказывают, что это возможно", - сказал премьер.

    Он отметил необходимость "эффективного использования внутренней ликвидности", которой накопилось с избытком, и которую необходимо использовать в первую очередь, чтобы "расширить инвестиционные возможности РМ".

    Среди перечисленных премьером приоритетов - расширение сотрудничества центральных и местных властей, постепенный переход на использование электронной фактуры при закупках, сотрудничество с международными партнерами.

     