Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Муравский: Нужно вернуть прежний механизм установления цен на топливо

    27.01.2020 16:38 TVC21 Новости - Экономика

    Что касается картельного сговора, это вопрос с Совету по конкуренции. Правительство создало свой механизм - каждую неделю проводить заседания с участием всех структур.

    Проблема не в совещаниях, а в том, чтобы как можно быстрее выработать механизм, который позволяет влиять на это. Заявил в программе «Главное» с Ниной Димогло экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передаёт enews.md

    "-В любом государстве, в Европе и Америке есть определенные способы регулирования этих цен. В Молдове тоже есть. У нас когда-то государство устанавливало предельный уровень рентабельности, не более 10 %. Потом НАРЕ по своей методологии определяло цены и на две недели вперед устанавливало уровень.

    Способ НАРЕ более четкий с точки зрения регулирования и государство оказывает больше влияния.

    По покупке. Если отбросить акциз, то импорт в Молдову обходится 9 центов за литр. Выше по многим причинам: у нас нет заводов, второе – акцизы. Помните, премьер сказал, что до 2025 года мы должны каждый год повышать акцизы на топливо, это одно из условий МВФ. Это было по сигаретам, и мы уже почти вышли на эти показатели, на горючее, потому что акцизы являются одним из источников пополнения госбюджета. На сегодняшний день акцизная нагрузка ниже, чем в большинство стран.

    Я иногда читаю некоторых экономистов, которые утверждают, что у нас топливо дорогое 1 литр – 1 евро. Да, в Белоруссии, Украине, Росссии дешевле, но у них есть заводы и свое горючее.

    Если мы возьмем Европу, то нет ни одной страны, где цена ниже, чем в Молдове. Там цена от 1.1 до 1.5 евро.

    Но вот еще составляющая – прибыль компании. Какие затраты, зарплаты менеджеров, которые каждый год меняют себе джипы, как перчатки, премии.

    Здесь НАРЕ, оставляя за собой право ограничить надбавку 10 %, должно осуществлять контроль и расчеты. Но это требует большого штата специалистов, постоянного контроля. Поэтому они берут какие-то узловые параметры и рассчитывают.

    -Как выходить из ситуации?

    -Я думаю, что на данный момент надо вернуться к предыдущей практике, когда устанавливали цену на две недели. А что касается картельного сговора, это вопрос с Совету по конкуренции. Правительство создало этот механизм - каждую неделю проводить заседания с участием всех структур. Проблема не в том, чтобы устраивать совещания, а в том, чтобы как можно быстрее выработать механизм, который позволяет влиять на это," - сказал Муравский.

     