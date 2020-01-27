Александр Муравский: Нужно вернуть прежний механизм установления цен на топливо

Что касается картельного сговора, это вопрос с Совету по конкуренции. Правительство создало свой механизм - каждую неделю проводить заседания с участием всех структур.

Проблема не в совещаниях, а в том, чтобы как можно быстрее выработать механизм, который позволяет влиять на это. Заявил в программе «Главное» с Ниной Димогло экс-вице-премьер РМ Александр Муравский, передаёт enews.md

"-В любом государстве, в Европе и Америке есть определенные способы регулирования этих цен. В Молдове тоже есть. У нас когда-то государство устанавливало предельный уровень рентабельности, не более 10 %. Потом НАРЕ по своей методологии определяло цены и на две недели вперед устанавливало уровень.

Способ НАРЕ более четкий с точки зрения регулирования и государство оказывает больше влияния.

По покупке. Если отбросить акциз, то импорт в Молдову обходится 9 центов за литр. Выше по многим причинам: у нас нет заводов, второе – акцизы. Помните, премьер сказал, что до 2025 года мы должны каждый год повышать акцизы на топливо, это одно из условий МВФ. Это было по сигаретам, и мы уже почти вышли на эти показатели, на горючее, потому что акцизы являются одним из источников пополнения госбюджета. На сегодняшний день акцизная нагрузка ниже, чем в большинство стран.

Я иногда читаю некоторых экономистов, которые утверждают, что у нас топливо дорогое 1 литр – 1 евро. Да, в Белоруссии, Украине, Росссии дешевле, но у них есть заводы и свое горючее.

Если мы возьмем Европу, то нет ни одной страны, где цена ниже, чем в Молдове. Там цена от 1.1 до 1.5 евро.

Но вот еще составляющая – прибыль компании. Какие затраты, зарплаты менеджеров, которые каждый год меняют себе джипы, как перчатки, премии.

Здесь НАРЕ, оставляя за собой право ограничить надбавку 10 %, должно осуществлять контроль и расчеты. Но это требует большого штата специалистов, постоянного контроля. Поэтому они берут какие-то узловые параметры и рассчитывают.

-Как выходить из ситуации?

-Я думаю, что на данный момент надо вернуться к предыдущей практике, когда устанавливали цену на две недели. А что касается картельного сговора, это вопрос с Совету по конкуренции. Правительство создало этот механизм - каждую неделю проводить заседания с участием всех структур. Проблема не в том, чтобы устраивать совещания, а в том, чтобы как можно быстрее выработать механизм, который позволяет влиять на это," - сказал Муравский.