Зинаида Гречаная: Экспорт из Молдовы в ЕС снижается

Фото: TVC21

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная заявила в интервью изданию Eurasia Expert, что динамика экспорта в Европейский союз снизилась.

"Динамика молдавского экспорта в Европейский союз снижается. В 2018 году экспорт Республики Молдова в страны ЕС составил 69,2%, а в 2019 году - всего 65,7%. Экспортные квоты, предоставляемые Евросоюзом Республике Молдова, ниже производственных мощностей молдавских предпринимателей", - заявила председатель молдавского парламента, передает moldpres.md

На заседании Комитета по ассоциации Республика Молдова-Европейский союз, состоявшемся в конце октября 2019 года в Кишиневе, молдавские официальные лица обратились к европейским партнерам с просьбой рассмотреть возможность увеличения экспортных квот для столового винограда, сливы и черешни.