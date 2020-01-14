Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Зинаида Гречаная: Экспорт из Молдовы в ЕС снижается

    14.01.2020 15:25 TVC21 Новости - Экономика
    Фото: TVC21
    Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная заявила в интервью изданию Eurasia Expert, что динамика экспорта в Европейский союз снизилась.
    "Динамика молдавского экспорта в Европейский союз снижается. В 2018 году экспорт Республики Молдова в страны ЕС составил 69,2%, а в 2019 году -  всего 65,7%. Экспортные квоты, предоставляемые Евросоюзом Республике Молдова, ниже производственных мощностей молдавских предпринимателей", - заявила председатель молдавского парламента, передает moldpres.md
    На заседании Комитета по ассоциации Республика Молдова-Европейский союз, состоявшемся в конце октября 2019 года в Кишиневе, молдавские официальные лица обратились к европейским партнерам с просьбой рассмотреть возможность увеличения экспортных квот для столового винограда, сливы и черешни.
     
     