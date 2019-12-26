Вадим Чебан: Граждане Молдовы не останутся без газа

Председатель Moldovagaz Вадим Чебан утверждает, что гражданам Молдовы не стоит опасаться того, что они останутся без газа. Председатель предприятия заявил это в ходе передачи „Главное” .

"Мы рассмотрели два варианта транзита. При любом раскладе газ у нас будет. Мы полностью покроем потребности всей страны, и нашим людям не стоит беспокоиться. Мы надеемся, что "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, и мы будем действовать по первому сценарию, транзит будет осуществляться через территорию Украины", - заявил Вадим Чебан.