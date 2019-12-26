Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Более 50% денег, полученных молдаванами из-за рубежа, поступили из стран ЕС
    В ноябре через лицензированные банки были переведены из-за рубежа в пользу физических лиц 101,40 миллиона долларов, что ...
    7
    Додон: В парламенте уже обсуждают отставку правительства Кику
    Президент Игорь Додон сообщил, что в парламенте уже ведутся переговоры об отставке правительства Иона Кику, и в настоящее ...
    8
    Вадим Чебан: Граждане Молдовы не останутся без газа
    Председатель Moldovagaz Вадим Чебан утверждает, что гражданам Молдовы не стоит опасаться того, что они останутся без газа. ...
    33
    Глигор: Мне лично кажется, что блока ACUM больше нет — причем уже давно
    В интервью для "Свободной Европы" эксперт в области общественных политик Штефан Глигор отметил, что "блок ACUM существует ...
    24
    Воронин о намерении правительства строить дороги: Нужны деньги для выборов
    Экс-президент Республики Молдова Влалимир Воронин прокомментировал намерение правительства строить дороги в стране. ...
    52
    Провальное покушение на Плахотнюка
      Адвокаты осужденных по обвинению в попытке покушения на Владимира Плахотнюка обратились в Высшую судебную ...
    3670
    Кику: У нас есть отчет МВФ, который оценивает долю теневой экономики в Молдове в 40-50% от ВВП
    В Республике Молдова были и есть схемы. Большинство из них относятся к управлению государственным имуществом. ...
    224
    Попов: К сожалению, ДПМ не прошла через период внутренней чистки
    Если ДПМ будет оставаться резервной массой для сохранения правительства, то она скоро исчезнет. ...
    351
    Маковей: Плахотнюк с украинской стороной связывался напрямую
    Фигуранту на Украине поменяли идентичность. И он уже находится на территории нашей страны под другим именем. Это говорит ...
    712
    Урекян: Майя Санду удрала с поля боя
     Серафим Урекян обсудил смену правительства в программе  «Главное» на телеканале TVC 21. ...
    309

    • Вадим Чебан: Граждане Молдовы не останутся без газа

    26.12.2019 20:07 TVC21 Новости - Экономика
    Председатель Moldovagaz Вадим Чебан утверждает, что гражданам Молдовы не стоит опасаться того, что они останутся без газа. Председатель предприятия заявил это в ходе передачи „Главное” .
    "Мы рассмотрели два варианта транзита. При любом раскладе газ у нас будет. Мы полностью покроем потребности всей страны, и нашим людям не стоит беспокоиться. Мы надеемся, что "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, и мы будем действовать по первому сценарию, транзит будет осуществляться через территорию Украины", - заявил Вадим Чебан. 
     