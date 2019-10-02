Ион Кику: Не находят подтверждения

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Бывший министр финансов, а ныне советник президента Ион Кику считает, что " не находят подтверждения ужастики об огромной бюджетной дыре в 2019 году ". Об этом экс-министр написал в одной из социальных сетей, после заявления премьера Майи Санду, на одном из телеканалов.

" На дворе октябрь - деньги на счетах есть, доля госдолга снижается, задолженностей по бюджетным платежам нет. Не находят подтверждения "ужастики об огромной бюджетной дыре в 2019 г.", для мнимого покрытия которой зависимые от доноров коллеги рвутся брать кредиты. Теперь (правительство) начало новую песню - "в этом году нам хватит денег, а вот в следующем - без кредитов никак". Нужно понимать, что брать кредиты в ущерб своей налогооблагаемой базе, т.е. экономике, даже если ты всю жизнь работал на кредиторов - неприемлемо. Посмотрите, к чему привела такая политика в 2010-2016 гг. и насколько выросла доля госдолга в ВВП", - написал Кику.

Советник президента также отметил, что "в ходе проведенных обсуждений по поводу Меморандума в апреле в Вашингтоне, представители Фонда даже не "заикались" о пересмотре налоговых ставок". По его словам, попытки "обсудить с МВФ данное условие" были и в новом процессе переговоров, "но безрезультатно". Именно поэтому никогда не высказывался критически в адрес переговорщиков от правительства, а всегда выражал несогласие с пагубной для страны позицией команды Фонда. Именно поэтому мы будем настаивать на пересмотре этого условия для очень важного экономического сектора», - отметил Кику.