Артур Ефремов: Нынешнее правительство рубит курицу, которая приносит золотые яйца

Руководитель международного пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов заявил, что правительство проводит недальновидные меры по повышению налогов, акцизов и тарифов.

По мнению Ефремова цель этих мероприятий является сиюминутная выгода по покрытию бюджетного дефицита страны. Однако, в дальнейшем это приведет к подорожанию услуг в некоторых сферах национальной экономики и как следствие к еще большему обнищанию населения. Об этом Артур Ефремов заявил в рамках передачи «Главное» с Ниной Димогло на телеканале TVC21.

«У меня не было никаких ожиданий в отношении Майи Санду, потому что я смотрел на это достаточно скептично и цинично. Я хочу видеть на руководящих постах в государстве людей, у которых отличный «бэкграунд».

Эксперт выразился и о давлении нынешней власти на представителей сегмента HoReCa (ресторанный и гостиничный бизнес), путем резкого и неожиданного повышения НДС на их деятельность в 2 раза.

«Умные, мудрые и дальновидные правители никогда себе не позволяли рубить курицу, которая регулярно приносит золотые яйца. У правительства Майи Санду скоро будет 3 месяца их деятельности, даже не 100 дней. Плахотнюк и его окружение давно покинули Молдову, так сколько можно с утра до вечера трындеть, что Плахотнюк – вор, подонок, вселенское зло и т.д. и т.п.? Я считаю, что это откровенная ерунда. Когда тебе нечего предложить своему избирателю и рядовым гражданам страны, - начинается поиск врагов или же охота на ведьм. Это то, чем сегодня занимаются господа Санду и Нэстасе и они не понимают, что это рано или поздно закончится», - убежден Ефремов.