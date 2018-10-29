Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Октвиан Армашу: Мы надеемся внедрить закон о единой оплате труда с 1 декабря

    29.10.2018 16:25 TVC21 Новости - Экономика

    Министерство финансов намерено сделать все возможное, чтобы закон о единой оплате труда вступил в силу с 1 декабря текущего года.  Это позволит с бюджетникам получить первую повышенную зарплату уже в начале следующего. Об этом заявил министр финансов Октавиан Армашу в программе «Главное».

    Армашу подчеркнул, что на основе нового закона будет существовать возможность каждый год пересматривать сетки оплаты труда для всего государственного сектора путем пересмотра минимального уровня.

    „На следующий год, для подавляющего большинства мы устанавливаем минимальный уровень в 1500 леев. По нашим расчетам, к 2020 году мы могли бы подняться до 1700 леев, через два года - до 1900 году. Почти каждый год рост будет составлять около 10%”, - отметил министр финансов.

    Министр заявил, что у государства есть необходимые средства для повышения заработной платы, и что в следующем году снова будет зарегистрирован скачок примерно на 1,3 млрд. леев.

     

       

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