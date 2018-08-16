Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Инвестиции в инфраструктуру - приоритет для правительства

    16.08.2018 11:52 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    481 км дорог в сёлах страны были уже построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы».

    По словам премьера Павла Филипа, инвестиции в инфраструктуру - в приоритете для правительства.

    «В этом году мы решили построить хорошие дороги во всех сёлах страны. Около 500 км уже завершены. Надеюсь, что путь к школе, на работу или домой теперь станет легче и проще для людей. Инфраструктура - один из трёх главных приоритетов для правительства, мы хотим построить современную страну»,- написал на Facebook Павел Филип. В общей сложности завершено 37,7% из общей протяжённости в 1275 км, предусмотренных программой. А стоимость уже выполненных работ составила 692,5 млн леев. Ещё 241 млн леев были выделены на финансирование оставшихся работ. Сейчас работы ведутся на 189,5 км - 14,9% от планируемой протяженности. 

    Всегда же в ходе национальной программы «Хорошие дороги для Молдовы», запущенной правительством по инициативе лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка, реабилитируют 1200 км местных дорог, а общая сумма инвестиций - 1,6 млрд леев.

     

       

       

       

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