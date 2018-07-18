Кирилл Габурич: Нам достались плохие дороги, которые не ремонтировались годами

Фото: TVC21

Нам достались плохие дороги, которые не ремонтировались годами. Проводя ремонтные работы в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы», мы ещё раз убедились в том, насколько важны инфраструктурные проекты для наших граждан. С таким утверждением выступил министр Экономики и инфраструктуры, Кирилл Габурич, на совещании с техническими группами, занятыми в процессе ремонта дорог.

Кирилл Габурич обсудил с представителями Государственного Управления Дорог и предпринимателями, принимающими участие в процессе ремонта, возможность повышения эффективности проводимых работ, обеспечение долговечности покрытия, а также поиск решений для включения большего количества дорог в программу по восстановлению.

Во время обсуждения были представлены отчёты о работе по восстановлению разрушенных и строительству новых участков дорог. Министр Кирилл Габурич обратил внимание на необходимость получить качественные и долговечные результаты работ по модернизации дорожной инфраструктуры. «Важнейшим пунктом является выполнение работ качественно и в установленные сроки. Это первый год, когда мы вкладываем такие средства в инфраструктуру дорог и хотим продолжать его развитие так, чтобы в каждом населённом пункте Молдовы были качественные дороги», - заявил министр Экономики и инфраструктуры.

Согласно данным, на сегодняшний день в рамках проекта «Хорошие дороги для Молдовы» было отремонтировано около 300 км дорог, а ещё 220 км находятся в процессе ремонта. «По мере выполнения работ выявились участки, которые не были включены в программу но, которые являются важными для этих населённых пунктов. Вместе нам необходимо найти решение для того, чтобы удовлетворить как можно больше потребностей наших граждан», - отметил Кирилл Габурич.