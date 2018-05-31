Кирилл Габурич: Я очень хочу, чтобы нашим людям не нужно было покидать родину и тяжело трудиться за границей

Фото: TVC21

В прошлом году национальная экономика показала положительные цифры, и у нас намечен ряд мер не только для сохранения, но и для увеличения этих показателей. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в интервью одному из информационных агентств.

«В первую очередь, мы хотим привлечь инвестиции, потому что это фактически означает экономику, автоматические рабочие места. Соответственно, рабочие места здесь, дома, означают не только экономический рост, но и полные семьи, когда оба родителя рядом со своими детьми. Я очень хочу, чтобы мы достигли поставленных целей, чтобы нашим людям не нужно было покидать родину и тяжело трудиться за границей», - сказал министр.

Кирилл Габурич также упомянул об уменьшении налогов. «У нас есть такие идеи, мы обсуждаем это в министерстве. Снижение налогов больше касается Министерства финансов, однако да, чем меньше налоги, тем ниже шансы теневой экономики и больше возможностей для развития реальной экономики. С экономической точки зрения мы это понимаем и надеемся на понимание наших коллег», - сказал министр.

Бывший премьер-министр РМ подчеркнул, что деятельность в правительстве страны «является очень большим вызовом». «Всю жизнь мне нравилось бороться и получать результаты. Конечно, были и такие моменты, когда я проигрывал или не выполнял намеченное, но это заставило меня трудиться еще больше. Там, где мне не удалось победить, я смог извлечь урок», - сказал Габурич.