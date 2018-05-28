Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кирилл Габурич: Проект „Хорошие дороги” требует продолжения

    28.05.2018 15:28 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVc21

    До конца текущего года завершится проект „Хорошие дороги для Молдовы”, инициированный властью, но он требует продолжения. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич утверждает, что продолжение проекта необходимо, потому что количество отремонтированных километров недостаточно, а так же потому, что подобные проекты являются необратимыми.

    По его словам, в настоящее время работы по ремонту дорог проводятся в 70 населенных пунктах. „В 22 населенных пунктах работы завершились. Люди уже пользуются этими дорогами”, - заявил министр. Кирилл Габурич сказал, что крайним сроком для проведения работ в 1200 населенных пунктов валяется конец этого года.

    В начале этой весны, власти объявили о том, что более 1200 километров участков дорог в более одной тысячи населенных пунктов страны будут отремонтированы на протяжении этого года, а центральные органы власти намерены потратить на их ремонт около 1 млрд. 600 млн. леев из собственных средств, а так же из пожертвований внешних партнеров, таких как ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк.

     

       

       

       

       

       

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