Кирилл Габурич: Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы

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Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы и минэкономики намерено сделать все возможное, чтобы объемы производства в них постоянно увеличивались, как и количество рабочих мест, а условия для инвесторов и инфраструктура - улучшались. Об этом заявил накануне на встрече с администраторами СЭЗ министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

После представленной ими информации о результатах деятельности, министр призвал оперативнее сообщать о существующих проблемах и сообща искать пути их разрешения.

«Мы готовы оказать необходимую поддержку для развития производства, устранения бюрократических препон и поисков выхода из ситуации», - заверил он, напомнив о сокращении числа разрешительных документов и контролирующих органов.

В Молдове семь СЭЗ, в которых работают 190 резидентов, создавших в общей сложности 12 тыс. рабочих мест. На начало 2018 г. Суммарный объем инвестиций в зоны превысил $400 млн., а объем продаж только за прошлый год равнялся 6 млрд. леев.

Среди преимуществ, предоставляемых зонами своим резидентам, 50-процентная скидка на доход от экспорта товаров и услуг, нулевая ставка НДС на товары, реализованные за рубежом.