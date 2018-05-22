Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Валерий Демидецкий о поддержке правящей коалицией Андрея Нэстасе
    Фото: TVC21 Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий написал на своей странице в социальной сети о том, как ...
    15
    Владимир Воронин о краже миллиарда: Воры - на месте, но их некому ловить
    Укравшие из банков Молдовы миллиард долларов сидят в президиумах правительства и парламента, но их некому ловить. Такое ...
    52
    Владимир Чеботарь: Эти выборы стали проверкой перед парламентскими выборами
    Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь отметил, что победа Демпартии в четырех из пяти сел, где в воскресенье состоялись ...
    30
    Юрий Лянкэ рассказал, кого поддержит ЕНПМ во втором туре выборов мэра Кишинева
    Европейская народная партия Молдовы поддерживает Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева. Об этом вице-премьер по евроинтеграции, ...
    51
    Кирилл Габурич: Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы
    Фото: TVC21 Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы и минэкономики намерено сделать все возможное, чтобы ...
    30
    Владимир Воронин: В Молдове можно было бы назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран
    В Молдове можно было назначать примаров городов, по примеру некоторых европейских стран, но пока этот вариант невозможен ...
    136
    Мунтяну и Шалару заявили о безусловной поддержке Андрея Нэстасе во втором туре выборов
    Бывший кандидат на пост примара Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну поддержит во втором туре выборов выдвиженца ...
    88
    Усатый: Мы доказали, что люди хотят изменить все, и в городе, и в стране
    Фото: TVC21 По итогам подсчета 100% голосов, кандидат «Нашей партии» Николай Григоришин победил на выборах мэра Бельц ...
    139
    Ион Чебан пригласил Андрея Нэстасе на публичные дебаты
    Фото: TVC21 Ион Чебан, кандидат в генпримары от Партии социалистов Республики Молдова, поблагодарил всех жителей Кишинева, ...
    131
    Сильвия Раду подала в отставку с поста вице-примара
    Фото: TVC21 Сильвия Раду объявила, что подала в отставку с должности вице-примара муниципия Кишинев.  На своей странице ...
    129

    • Кирилл Габурич: Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы

    22.05.2018 12:39 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    Свободные экономические зоны очень выгодны для Молдовы и минэкономики намерено сделать все возможное, чтобы объемы производства в них постоянно увеличивались, как и количество рабочих мест, а условия для инвесторов и инфраструктура - улучшались. Об этом заявил накануне на встрече с администраторами СЭЗ министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

    После представленной ими информации о результатах деятельности, министр призвал оперативнее сообщать о существующих проблемах и сообща искать пути их разрешения.

    «Мы готовы оказать необходимую поддержку для развития производства, устранения бюрократических препон и поисков выхода из ситуации», - заверил он, напомнив о сокращении числа разрешительных документов и контролирующих органов.

    В Молдове семь СЭЗ, в которых работают 190 резидентов, создавших в общей сложности 12 тыс. рабочих мест. На начало 2018 г. Суммарный объем инвестиций в зоны превысил $400 млн., а объем продаж только за прошлый год равнялся 6 млрд. леев.

    Среди преимуществ, предоставляемых зонами своим резидентам, 50-процентная скидка на доход от экспорта товаров и услуг, нулевая ставка НДС на товары, реализованные за рубежом.

    Обновлено ( 22.05.2018 12:42 )  

       

       

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca