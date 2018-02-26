Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Сильвия Раду: Директора муниципальных предприятий назначены временно
    Фото: TVC21 Новые директора муниципальных предприятий были назначены временно. По крайней мере такое объяснение своим ...
    28
    Кирилл Габурич: Решение о предоставлении государственной гарантии Нацбанку принималось не мной
    Фото: TVC21 «Решение о предоставлении государственной гарантии Национальному банку для выдачи им кредитов трем проблемным ...
    82
    Юрий Лянкэ планирует возобновить интенсивные переговоры с Германией
    Юриий Лянкэ рассказал, что и после 2015 года он продолжал общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Председатель ЕНПМ ...
    116
    Андриан Канду: Мы не хотим вступать в какой-либо конфликт с Россией
    Республика Молдова не должна покидать СНГ, но ожидает соответствующего отношения и уважения со стороны Российской Федерации. ...
    381
    Сильвия Раду: В примэрии я нашла коррупцию, бюрократию и беспечность
    Фото: TVC21 Исполняющая обязанности генерального примара муниципия Кишинев Сильвия Раду заявила, что когда пришла в ...
    258
    Страшенский район принял декларацию об объединении с Румынией
    Фото: TVC21 Декларацию об объединении с Румынией принял Страшенский район. Документ подписали 18 из 33 районных ...
    164
    Серафим Урекян готов участвовать в выборах только в качестве независимого кандидата
      Серефим Урекян высоко оценивает свои шансы на досрочных выборах, которые предстоят в Кишиневе. Бывший градоначальник ...
    404
    Тудор Копач: Тарифы на газ будут снижены
    Генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике подтвердил наличие предпосылок для снижения ...
    183
    Андриан Канду: Молдова не намерена терпеть оскорбления России
    Власти Молдовы не намерены "терпеть отношение, основанное на санкциях, оскорблениях и обвинениях только из-за того, ...
    591
    Майя Санду заявила, что воспользуется возможностью участия в местных выборах в Кишиневе
    Лидер Партии «Действие и солидарность» Майя Санду заявила, что воспользуется возможностью участия в местных выборах ...
    527

    • Кирилл Габурич: Решение о предоставлении государственной гарантии Нацбанку принималось не мной

    26.02.2018 11:32 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    «Решение о предоставлении государственной гарантии Национальному банку для выдачи им кредитов трем проблемным банкам в 2015 г. принималось не мной», - заявил в пятницу в парламенте министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, который в ту пору был премьер-министром.

    Он сказал, что совместное решение было принято Национальным комитетом финансовой стабильности, после презентации НБМ ситуации в трех проблемных банках.

    «Банки были должниками порядка 1 млн. вкладчиков. Учитывая кризис, к чему могло привести непредставление помощи банкам? Когда люди хранили последние деньги, преимущественно в Banca de Economii, проснулись бы в один день и узнали, что их банк закрыт и не вернет им деньги, что случилось бы тогда? Все это могло привести к серьезному кризису», - сказал бывший премьер-министр.

    Министр сообщил, что комитет тогда принял правильное решение и любой другой на его месте поступил бы точно также.

     

      cliven

      mednews

      damicom

      silca