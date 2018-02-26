Кирилл Габурич: Решение о предоставлении государственной гарантии Нацбанку принималось не мной

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«Решение о предоставлении государственной гарантии Национальному банку для выдачи им кредитов трем проблемным банкам в 2015 г. принималось не мной», - заявил в пятницу в парламенте министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, который в ту пору был премьер-министром.

Он сказал, что совместное решение было принято Национальным комитетом финансовой стабильности, после презентации НБМ ситуации в трех проблемных банках.

«Банки были должниками порядка 1 млн. вкладчиков. Учитывая кризис, к чему могло привести непредставление помощи банкам? Когда люди хранили последние деньги, преимущественно в Banca de Economii, проснулись бы в один день и узнали, что их банк закрыт и не вернет им деньги, что случилось бы тогда? Все это могло привести к серьезному кризису», - сказал бывший премьер-министр.

Министр сообщил, что комитет тогда принял правильное решение и любой другой на его месте поступил бы точно также.