Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдова перестала быть аграрной страной

    05.09.2017 09:48 TVC21 Новости - Экономика

    Фото: TVC21

    Молдову принято считать аграрной страной, однако статистика показывает, что основная доля в формировании ВВП приходится на торговлю, а на сельское хозяйство лишь незначительный процент.

    По данным Национального бюро статистики, внутренний валовой продукт (ВВП) в 2016 году составил 134 млрд. леев, что на 4,1%  больше, чем в 2015 году. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство составили всего 12, 2%  в формировании ВВП. На торговлю пришлось 14,3; на промышленность - 12,2%; на транспорт и хранение - 5,1%, строительство 3,3%. 

    Фото: TVC21

    Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение и социальная помощь составляют 13,7% ВВП.

    Даже если Молдова обладает впечатляющим сельскохозяйственным потенциалом, он не используется. Мы больше не можем называть себя сельскохозяйственной страной, поскольку большая часть денег поступает от торговли и услуг, а не от сельского хозяйства.

    Для сравнения, в 1990 году, до обретения независимости, доля сельского хозяйства в формировании ВВП Советской Социалистической Республики Молдавии составляла 36% и 27% от ВВП СССР. Цифры указаны депутатом Богданом Цырдей в статье в газете «Аргументы и факты». Более того, депутат утверждает, что доля промышленности в Молдавской ССР составлял 37%, а в СССР - 48 %. Молдавия в то время занимала первое место в СССР по сбору винограда.

    Фото: TVC21

    Молдова уже давно не является аграрной страной. В советское время были распределены роли для каждой страны-члена. Теперь мы больши похожи на Соединенные Штаты Америки где торговля и услуги способствуют формированию ВВП. Но там так происходит, потому что эти области очень развиты, а у нас - потому что остальные отрасли не развиты вообще. Таково мнение экономического эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицы . 

    «Конечно, в СССР доля сельского хозяйства в ВВП была намного выше - в три с половиной раза больше», - сказал экономист.

    Мы выбрасываем тонны лука и едим импортные помидоры из Турции

    В марте этого года местный производитель из Теленешти выбросил тонны лука. Он потерял миллионы лей. Ошибка производителей в том, что они не изучают спрос на рынке, прежде, чем засеять землю.

    Сложная ситуация сложилась с помидорами. В Молдову завозят много томатов из Турции, которые дешевле наших, поэтому покупатели выбирают их.

    Феномен имеет еще одно объяснение

     «Наше сельское хозяйство находится на примитивном уровне»,  считает экономический эксперт Вячеслав Ионица.

    «Производительность для большинства посадок на гектар в 3-4 раза ниже, чем в Европе. Цены на сельскохозяйственную продукцию очень высоки из-за неэффективности сельского хозяйства. Сельское хозяйство является примитивным и с низким уровнем инвестиций, что приводит к высоким издержкам и тому факту, что наша продукция не конкурентоспособна. Вторая проблема связана с отсутствием логистики. Крупные розничные сети предпочитают импортировать укроп, а не покупать его у Молдовы, потому что мы не можем обеспечить постоянные поставки в течение года».

    Экономист полагает, что в Молдове еще не научились хранить и обрабатывать овощи и фрукты. «Мы как в Африке - ветер подул, петух упал; ветер не подул, петух не упал».

    Труд работников в сфере сельского хозяйства наименее оплачиваемый. Национальное бюро статистики сообщает, что в 2017 году средняя зарплата составляла 5 218,9 леев. Самый низкий показатель зафиксирован в области сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 3 265,6 лея. Самая высокая заработная плата - в области информации и связи - 11 567,4 леев.

    Хотя основным занятием сельского населения является сельское хозяйство, лишь 33,7% занятого населения, работают в этом направлении.

    В Румынии 28,3% занятого населения работают в сельском хозяйстве, в то время как в среднем Европе показатель составляет 5%. Большинство людей, работающих в сельском хозяйстве в Европе, живут в Албании - 41,8% . 

     

       

       

       

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