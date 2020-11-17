test images 2

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    Психологический порог явки избирателей в 50 % был преодолен за 2 часа 15 минут до закрытия избирательных участков. ...
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    Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам рабочей встречи с президентом страны и председателем парламента. Кику утверждает, ...
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      Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, в первом туре президентских выборов лидирует ...
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    Независимый кандидат в президенты обратился к гражданам на двух языках, призвав их принять участие в выборах. ...
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    Кандидат в президенты от PAS Майя Санду реализовала свое право голоса на избирательном участке. ...
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    Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдовы составила к 9:30 - 5,3%, на выборах главы республики ...
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    В Румынии ночью произошло землетрясение магнитудой 4.2. Эпицентр находился в румынском уезде Васлуй. Сила землетрясения, ...
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    Высший совет безопасности обладает конституционным правом требовать от других административных органов и автономных ...
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    Фото: TVC21 Секретарь ЦК ПКРМ уверен, что не обязательно платить из бюджета большие деньги, чтобы получить ту или иную ...
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    17.11.2020 17:14 TVC21
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