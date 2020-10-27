Кику: Правительство прилагает усилия для надлежащего проведения выборов

Премьер Ион Кику заявил, что "правительство прилагает усилия для обеспечения проведения выборов в соответствии с санитарными нормами, прозрачно и без привлечения административного ресурса в ходе избирательной кампании".

Премьер-министр подчеркнул, что в стране возникли социально-экономические сложности, вызванные пандемической ситуацией.

"Ответ правительства в поддержку экономики - огромные инвестиции в инфраструктуру. Это основное условие для привлечения иностранных инвесторов и развития бизнеса", - подчеркнул Кику.

Он отметил, что в этом контексте идет подготовка 18 многофункциональных промышленных платформ в районах страны. По его словам, "банковско-финансовая ситуация в РМ благоприятна для инвесторов, так как РМ имеет низкую ставку по внешним займам".

"Еще один солидный критерий для международного сообщества - успешное завершение Программы с Международным валютным фондом. Власти в настоящее время находятся на завершающей стадии заключения новой программы с МВФ", - отметила пресс-служба правительства.