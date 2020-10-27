Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Правительство прилагает усилия для надлежащего проведения выборов

    27.10.2020 17:45 TVC21

     

    Премьер Ион Кику заявил, что "правительство прилагает усилия для обеспечения проведения выборов в соответствии с санитарными нормами, прозрачно и без привлечения административного ресурса в ходе избирательной кампании".

    Премьер-министр подчеркнул, что в стране возникли социально-экономические сложности, вызванные пандемической ситуацией.

    "Ответ правительства в поддержку экономики - огромные инвестиции в инфраструктуру. Это основное условие для привлечения иностранных инвесторов и развития бизнеса", - подчеркнул Кику.

    Он отметил, что в этом контексте идет подготовка 18 многофункциональных промышленных платформ в районах страны. По его словам, "банковско-финансовая ситуация в РМ благоприятна для инвесторов, так как РМ имеет низкую ставку по внешним займам".

    "Еще один солидный критерий для международного сообщества - успешное завершение Программы с Международным валютным фондом. Власти в настоящее время находятся на завершающей стадии заключения новой программы с МВФ", - отметила пресс-служба правительства.

    Обновлено ( 27.10.2020 18:03 )  