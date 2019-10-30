Додон подписал указ о создании совета экспертов в области реформы юстиции

С целью "поддержания процесса осуществления эффективной реформы юстиции" президент Игорь Додон подписал указ о создании экспертного консультативного совета в этой области.

Об этом он сообщил в среду на своей странице в facebook.

"Я принял решение создать Совет влиятельных экспертов в этой области, причем как национальных, так и зарубежных, политически не ангажированных, - они будут действовать независимо при президенте РМ. Основной задачей Совета будет проведение экспертизы законодательных инициатив в части реформирования системы юстиции, а также законов в этой сфере, которые будут направляться для промульгации", - подчеркнул Додон.

Согласно опубликованному Указу, в состав совета войдут 13 человек, в том числе - бывший судья Конституционного суда Виктор Пушкаш, бывшие заместители министра юстиции Николае Ешану и Анатолие Мунтяну, бывшие прокуроры Александр Кладко и Каролина Видрашку-Брынзэ, несколько адвокатов и бывших судей, а также международный эксперт в области юстиции Карстен Манке.

Президент назвал реформу юстиции "основным приоритетом", а деятельность судей и прокуроров в интересах государства и граждан - "основным условием для изменения ситуации к лучшему в Молдове".

"Мы желаем, чтобы у нас было такое государство, где юстиция и законность занимали бы достойное место, где мы бы чувствовали себя в безопасности, чтобы у нас были созданы условия для социально-экономического развития, а бизнес-среда процветала в здоровых условиях. Этих условий нельзя достичь без подлинно свободной юстиции, где не будет давления сверху, списков и всяких предпочтений", - подчеркнул президент, заявив о готовности поддержать реформу, которая "обеспечит реализацию данных устремлений и укоренит юстицию, заслуживающую уважение людей".

По его словам, все, кто "наносят ущерб репутации системы юстиции и органа судебного самоуправления, способствуя ее порабощению, или те, кто пассивно наблюдал за творимым беззаконием, должны уйти из системы, и для этого необходимо использовать все инструменты, предусмотренные законодательством".

"В условиях, когда уровень доверия граждан к системе юстиции и органам правопорядка крайне низок, когда справедливости можно добиться в инстанциях зачастую через коррупцию, важно действовать решительно, чтобы очистить всю судебную систему. Мы больше не можем терпеть присутствие в судейском корпусе и в рядах прокуратуры коррумпированных людей, в отношении которых есть подозрения в создании ими схем незаконного отъема государственной собственности и имущества граждан",- заявил Додон.

По его мнению, невозможно осуществить подлинную реформу с нынешним составом Высшего совета магистратуры, "который был одним из ключевых элементов захваченного государства".

"В то же время сильно ошибаются те, кто думает, будто достигнет прогресса в реформе юстиции, перетянув на свою сторону судей, подозреваемых в коррупции, или из числа так называемых "царьков юстиции". Те, кто хочет провести настоящую глубокую реформу юстиции, не могут стать союзниками коррумпированных элементов системы, поскольку рискуют стать их подельниками. Мы должны предложить молодым судьям, честным и преданным профессии, возможность изменить систему, создать такую юстицию, которая будет служить стране и народу", - подчеркнул президент.