Адрей Нэстасе: Блоку ACUM не стоило подписывать новое соглашение с ПСРМ

Министр внутренних дел решил, что подписание соглашения между блоком «Acum» и ПСРМ является ошибкой.

Лидер партии ППДП Андрей Нэстасе считает, что блоку ACUM не следовало подписывать новое политическое соглашение с партнером по правящей коалиции с Партией социалистов.

Об этом он заявил в интервью одному из украинских информационных агентств, подчеркнув, что ему, как проевропейскому политику, не очень комфортно в такой коалиции.

«Но так распорядились избиратели, и мы должны были выбирать между освобождением страны и повторными выборами по правилам Плахотнюка. Когда мы подписывали первое соглашение с социалистами, тогда не существовало ни правительства, ни руководства парламента. Было принято очень непростое решение о временном союзе двух совершенно разных политических формирований. Это было политическое соглашение, которым мы пытались преодолеть пропасть недоверия. Какие-то вещи удалось реализовать, по каким-то - остались вопросы», - заявил Нэстасе.

По мнению министра, на этот раз "необходимо было не политическое соглашение, а институциональный договор по проведению ряда реформ".

Он напомнил, что "сторонами нового договора стали государственные институты, такие как правительство, парламент и президент".

«Это техническое соглашение с дорожной картой реформ, среди которых приоритетом остается фундаментальное реформирование юстиции. Именно таким стал новый подписанный уже договор между тремя политическими силами, которые взяли на себя ответственность за страну в июне 2019 г.», - думает Нэстасе.

Лидеры коалиции, как и президент, премьер-министр и спикер парламента подписали этот договор.