Додон: Путин прилетит в Молдову, когда будет четкая и какая-то прорывная повестка

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Мария Чобану: Нэстасе стал тем, кто восстал против «Аль Капоне из Грозешт»
    Депутат от ППДП Мария Чобану выступила с одой в адрес Андрея Нэстасе на церемонии открытия предвыборной кампании блока ...
    175
    Глава МЖД: Я ухожу в отставку
    Генеральный директор госпредприятия “Железная дорога Молдовы” Юрий Топалэ подал в отставку. ...
    164
    Дмитрий Козак: В Молдове сложилась уникальная ситуация, главное – решать проблемы
    Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак выступил на заседании Молдо-российского экономического совета, где ...
    219
    Владимир Чеботарь: Плахотнюк нас гонял и заставлял работать быстрее, лучше и больше – может это атрофировало наши другие качества мозга.
    Зампредседателя ДПМ, депутат Владимир Чеботарь заявил, что нынешнюю пассивность партии можно воспринимать отсутствием ...
    306
    Apă-Canal Chișinău был оштрафован на 7 миллионов леев
    Соответствующее решение принял Совет по конкуренции. ...
    222
    Александру Жиздан: Я не боюсь уголовного дела
    Экс-министр внутренних дел Александру Жиздан говорит, что не боится уголовного преследования потому, что он не совершал ...
    185
    Ион Чебан: Я озвучил 3 главные проблемы, которые представляют угрозу для Кишинева
    Кандидат на должность генпримара столицы заявил о главных проблемах столицы. ...
    211
    Гаик Вартанян: ДПМ поставила юстицию страны на службу собственным интересам
    Депутат заявляет, что очень странно слушать от демократов упреки в реформировании институтов юстиции. ...
    161
    Бывший заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву был задержан
    Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали экс-заместителя примара столицы Нистора Грозаву. ...
    387
    Владимир Чеботарь был лишен депутатской неприкосновенности
    Парламент проголосовал за лишение депутата ДПМ Владимира Чеботаря депутатской неприкосновенности по требованию и.о. ...
    199

    • Додон: Путин прилетит в Молдову, когда будет четкая и какая-то прорывная повестка

    23.09.2019 09:01 TVC21

    dodon.putin.jpg

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал рассказал о возможном визите в Молдову президента России Владимира Путина.

    Глава Молдовы ответил на вопрос журналиста что должно произойти, чтобы Молдову посетил Владимир Путин?

    «Вы то в Москве бываете довольно часто, и не только в Москве, а на разных площадках проводите с ним встречи, но ни он, ни министр иностранных дел уже довольно давно не были в Молдавии», - задался вопросом интервьер.

    «Если я не ошибаюсь, последний визит Владимира Владимировича в качестве премьер-министра был в 2008 году. Я тогда был первым вице-премьером. А президент, мне кажется, был в 2010-м либо в 2011 году, но это был Дмитрий Анатольевич», - ответил Игорь Додон.

    «Медведев, да», - ответил корреспондент издания.

    Глава республики подтвердил о важности визита и о том, что это может быть прорывной визит.

    «Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть, о чем пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна четкая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнеров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», - подытожил президент Молдовы.

     